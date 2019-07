El periodismo militante

En plena campaña electoral de cara a las Paso, los candidatos pasean por distintos programas de televisión, entre los cuales se encuentran las emisiones que conduce Mirtha Legrand. Sin embargo, la conductora dijo que no va a invitar al principal competidor del gobierno, Alberto Fernández. En La Noche de Mirtha, anteayer la conductora se refería a la situación política y económica que atraviesa el país y uno de sus invitados, el periodista Fabián Doman, le preguntó si va a invitar a los dos principales candidatos a presidente: Mauricio Macri y Alberto Fernández, y Mirtha fue tajante con su respuesta. “No sé, no hablamos tampoco. A Alberto Fernández no lo voy a tener. Porque habla muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno“, dijo. Tras estos dichos recibió fuertes críticas en redes sociales por no democratizar su programa invitando a todos los postulantes para que expongan sus propuestas.

La campaña en Córdoba

Carlos Caserio es el jefe del bloque de senadores del peronismo desde que Miguel Pichetto decidió acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial y trabaja junto a más de 60 intendentes de Córdoba para que Alberto Fernández llegue a la Casa Rosada en diciembre. Lo dejó claro el viernes pasado en un acto en Villa María junto al ex jefe de Gabinete, que cerró dos días de recorridas por la provincia del gobernador Juan Schiaretti, el único peronista en declararse neutral. “No entiendo bien qué ha pasado, pero no se puede pensar en una Argentina sin Córdoba”, fue el mensaje de Fernández ante los intendentes cordobeses. Caserio le reconoce a Cristina Kirchner el gesto de ceder la candidatura presidencial, pero reivindica no haber querido compartir un bloque legislativo con ella. “Tenemos conceptos distintos”, se justifica. Y coincide con gran parte de la dirigencia peronista en que Alberto debe mejorar su campaña para ganar. Propone unificar un discurso, decir con claridad qué se va a hacer y refinar el trabajo en redes sociales.

Un consultor norteamericano

El precandidato a presidente del Frente Despertar, José Luis Espert, sumó a su campaña electora al asesor Dick Morris, quien trabajó con el ex presidente norteamericano Bill Clinton, y diseña una estrategia electoral con fuerte base digital, recorridas por las ciudades más importantes y foco en la fiscalización. El plan del economista ultraliberal es “establecer conversaciones” con tres públicos distintos: su núcleo duro, que son los jóvenes espertianos que no entraron en la grieta; votantes “huérfanos”, un “tercer sector ni macrista ni kirchnerista”; y los “cambiemistas desencantados”, frente a quienes se proponen como la “verdadera” oposición al Frente de Todos.