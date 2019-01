El mensaje machista de un pastor

Un pastor evangélico generó fuertes reacciones en Arroyo Seco luego de que difundiera en las redes sociales un video con claras connotaciones machistas. Javier Llanes subió su particular mirada a Facebook y rápidamente cosechó cientos de mensajes críticos. Por ejemplo, le dedicó una reflexión a las mujeres que "se arreglan" cuando salen a hacer los mandados. "Salís y te producís. ¡Y cómo te producís! Porque te gusta que los muchachos te digan ‹hey, mi amor›. Desubicada, porque estás casada", disparó el pastor. También les apuntó a las mujeres que "están todo el día en Facebook" y "no salen de la milanesa o el arroz". Y fue más allá: "Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. Prepará otra comida, no seas desubicada. Cuando llega tu marido a tu casa no lo esperes con problemas". Sin palabras.



Intendente que va por la reelección



Todos los caminos conducen hacia el mismo lugar: León Barreto está preparando el terreno para ir por otros cuatro años al frente de la Municipalidad de Funes. Según dicen sus hombres más cercanos, el intendente tuvo ofrecimientos para estar en las listas provinciales de Cambiemos pero los rechazó porque cree que va a ganar sin mayores problemas. Incluso el propio Barreto dijo públicamente que le ofrecieron la candidatura a gobernador, aunque él eligió continuar trabajando en Funes. Así las cosas, Barreto será el candidato de Cambiemos con los ejes de campaña bastante claros y previsibles: la relación con el gobierno nacional, obras de infraestructura para la ciudad y terminar la tarea que está llevando adelante. ¿Alcanzará para convencer a los funenses de que le den otros cuatro años?



Se viene la Mesa Perotti Gobernador



Dirigentes peronistas de nuestra ciudad están trabajando, con la mira en las Paso de abril, en la organización de un movimiento de unidad justicialista para apoyar la candidatura de Omar Perotti, La Mesa Perotti Gobernador hará una amplia convocatoria a todos los que ven en el rafaelino una solución a los graves problemas que, destacan, todavía azotan a la provincia. Dicen estos impulsores que están

convencidos de que el actual senador nacional del peronismo tiene las cualidades necesarias para gobernar Santa Fe. La presentación pública está prevista para los primeros días de febrero.

