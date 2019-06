El hermano peronista

Hasta la tarde del sábado en San Antonio de Areco nadie firmaba la aceptación de precandidaturas. Esperaban la definición sobre el futuro electoral de Francisco “Paco” Durañona. Finalmente el intendente kirchnerista será de los pocos que no irán por su reelección en toda la provincia. Quería dar el salto político y tras idas y venidas consiguió lo que pretendía. Una vez que se garantizó el primer lugar en la lista de precandidatos a senadores provinciales por la Segunda Sección bonaerense, entonces sí se sentaron, lapicera en mano, los que quieren sucederlo en el Frente de Todos. “Es un peso pesado para reemplazar”, dijo sobre su liderazgo uno de los dos que confrontarán para quedarse con su herencia en una Paso acordada en el municipio. De un lado competirá el actual jefe de Gabinete, Nicolás Marinkovic, y del otro Mariano Pinedo, actualmente diputado provincial por Unidad Ciudadana. Tienen distinto perfil aunque pertenecen al mismo espacio. Marinkovic seduce más a los independientes. En cambio Pinedo retiene el voto propio y atrae al kirchnerismo más duro. Hermano del senador nacional Federico Pinedo, vicepresidente provisional del Senado por el macrismo, el precandidato a intendente recibió felicitaciones desde Buenos Aires. Si bien no comparten ideas políticas, el Pinedo de Cambiemos acompañó a su hermano el día en que juró en La Plata como legislador. Lo que sí comparten los Pinedo es el fanatismo por Independiente: no hay grieta alguna en ese sentido.

Tuvo que dar la cara por el apagón

Gustavo Lopetegui quedó en el centro de la escena. El otrora vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri –cargo que compartía con Mario Quintana– tuvo que dar explicaciones el 16 de junio como secretario de Energía tras el histórico apagón que sufrió el país. Durante dicha jornada habló en diversas oportunidades con el presidente, quien se enojó por la falta de argumentos que le daban sus colaboradores: no tenían explicaciones y por eso tardaron muchas horas en responder. Una vez que el problema energético se solucionó, hubo algunos macristas que confesaron no haber sentido empatía porque la ex mano derecha de Macri quedara en la mira de los argentinos. “Por fin dio la cara”, dijo un ex funcionario a quien le tocó tener la suela de Lopetegui en la cabeza durante los primeros dos años de gobierno “Estos (por Lopetegui y Quintana) a veces decidían por vos, te hacían firmar y vos te comías las puteadas. Ellos se iban tranquilos a sus casas”, agrega el ex integrante del “mejor equipo de los últimos 50 años”, según definió Macri a su primer gabinete. Ahora fue el secretario de Energía el que debió dar explicaciones públicas.