El candidato de "Luisito" en Baigorria

En Granadero Baigorria hay un peronista que no se rinde. El hombre ya fue dos veces candidato a concejal y no consiguió una banca, pero ahora volverá a presentarse y no duda en confesar públicamente que confía en que esta vez lo logrará. "Quiero trabajar para la gente", dice además de reconocer algunos padrinazgos: el del intendente de la ciudad, Adrián Maglia, y de un diputado provincial que este año casualmente buscará su reelección como legislador provincial. El perseverante aspirante al Concejo se refiere a éste último como "Luisito" y no anda con vueltas a la hora de admitir que es su "referente" a nivel provincial. Por ahora no definió quiénes lo acompañarán en su búsqueda, pero ya tiene en claro algo: irá por dentro de la estructura del Partido Justicialista.



Santa Fe, segunda en accidentes aéreos



La estadística suele pasar desapercibida, pero en 2018 llamó la atención porque ubicó a la provincia de Santa Fe segunda en un ranking de accidentes o incidentes aéreos en todo el país. En el territorio nacional se registraron 38 de estos episodios, cinco de los cuales ocurrieron en la provincia. Sólo en Buenos Aires hubo más: 11. Sin embargo, la geografía santafesina se anotó otro asterisco en el registro de estos siniestros: es la única donde hubo más de un caso fatal (fueron dos, uno en Esperanza y el otro en Carreras) y en uno de ellos murió Juan Marcos Angelini, un joven piloto del Turismo Carretera. Episodios azarosos, pero lamentables al fin.



Una estadística que enciende las alarmas



"Alarmante". Así calificó el director de Orden Urbano de Villa Constitución una estadística que él mismo difundió en medios de la ciudad portuaria del sur santafesino: sobre un total de 200 controles de alcoholemia realizados desde el 20 de diciembre hasta ahora, 80 dieron positivo. El funcionario contó que en todos los casos los vehículos fueron incautados, pero al mismo tiempo expresó su preocupación por la tendencia creciente de muchos conductores de manejar después de haber consumido alcohol y apuntó contra lo que desde hace años se denomina "la previa": eso es imposible controlarlo, se sinceró, porque se organiza en domicilios particulares. "No tenemos una forma jurídica para controlar la ingesta de alcohol dentro de una casa, sólo podemos controlar que los comercios no las vendan después de las 23", dijo Javier Garceche. Lo que está claro es que algo tendrá que hacer el municipio para evitar que esa gente salga a conducir.