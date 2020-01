El amor y la política, un cóctel para seducir

Después de la dura derrota que sufrió en los últimos comicios bonaerenses a manos de Axel Kicillof, y mientras está en boca de todos por la pesada deuda en dólares que dejó su administración y que nadie sabe aún cómo se va a pagar, María Eugenia Vidal adquirió súbito protagonismo mediático gracias a su romance con el periodista deportivo Enrique Sacco, quien fue pareja de la recordada y trágicamente fallecida Débora Pérez Volpin. “Se los ve acaramelados en las playas de Pinamar después de su viaje a París” o “María Eugenia Vidal y el efecto Quique Sacco: cómo el amor convirtió a una candidata aplastada en las elecciones en una atracción mediática y con proyección para el 2023” fueron algunos de los creativos títulos que festejaron el encuentro. La apuesta es clara: reposicionar a la gran esperanza blanca del macrismo con vistas al futuro. ¿Será una táctica adecuada? Se verá.

Uruguay quiere atraer argentinos: ¿polémica?

Las recientes declaraciones del flamante presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que propuso que nada menos que cien mil argentinos se muden al país vecino junto a sus capitales, generó entusiasmo entre ciertos sectores del establishment, pero encontró un filoso e inesperado crítico de este lado del río de la Plata. A Alberto Fernández no le gustaron en lo más mínimo las sugerencias realizadas por su colega conservador. Y lo hizo saber educadamente pero sin pelos en la lengua, tal cual suele ser su estilo: “El Frente Amplio, con Mujica, Astori y Tabaré, hizo un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados que si yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces”, disparó el jefe del Estado. Y cerró: “Si yo estuviera en esa situación, mi mayor preocupación sería que volvieran los argentinos que se fueron, y no traer uruguayos nuevos a la Argentina”. Quedó claro.

Volantazo que provoca sospechas

Después de haber apoyado fervorosamente a la fórmula Fernández-Fernández en las últimas elecciones, Jorge Asís pegó un brusco e inesperado volantazo para convertirse en severo crítico de la nueva administración. Ajeno a toda culpa por tan extraño viraje, el escritor ayer tuiteó desde Italia: “Via Frattina. Rumbo al Café Gambero. Menos prestigioso que Il Grecco pero no sirven el macchiato frío. Argentinos preguntan otra vez si vine a ver al Papa. Respondo lo mismo. Vine a comprar una bufanda y una corbata. En efectivo”. Al parecer, mal no le va.