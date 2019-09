Educación pública con foto equivocada

Los últimos días de Martín Lousteau fueron bastante complejos en las redes sociales. Muchos usuarios fueron muy críticos con el dirigente radical por dos cuestiones en particular; en primer lugar lo acusan de haber sacado en los últimos días sus dólares del país y depositarlos en una cuenta en Estados Unidos, luego de que esa información apareciera en algunos portales políticos. Tampoco le dejaron pasar un comentario que formuló en sus redes. “Todos los que estamos de acuerdo en que la educación pública debe ser la prioridad 1 tenemos que ponernos de acuerdo en qué cosas no lo son para que la educación lo sea”, escribió. Pero, en la imagen que acompañó el comentario, aparece la sede de la Universidad Católica Argentina, que no es precisamente pública. A favor de él se podría decir que justo había brindado una charla en la UCA, pero Lousteau no aclaró ninguna de las cuestiones.

Un ministro que sorprende

Hace pocos días el ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, concedió una entrevista a varios medios porteños para explicar el paquete de medidas que acababa de anunciar. Entre los participantes estuvo el periodista Alejandro Bercovich, quien contó entre sorprendido y risueño, con qué frase lo recibió el funcionario. En medio de las turbulencias en los mercados y la incertidumbre financiera, Lacunza le dijo: “Viste qué bien juega Racing”, una frase que seguramente el conductor de Brotes Verdes, el programa que va por C5N, no esperaba. Pero además relató que no fue solo para romper el hielo, porque el ministro insistió con el tema y en analizar al equipo de Coudet antes de enfocarse en el tema económico. Está claro que en estos momentos es mucho más grato para él hablar de fútbol que de economía.

La dedicatoria de Novaresio

El rosarino Luis Novaresio sigue cosechando reconocimientos a su labor periodística. En los Martín Fierro de Cable se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor Conductor por su programa de entrevistas. Y a la hora de los agradecimientos, su dedicatoria disparó el interés de los programas de chimentos. “Quiero dedicarlo a los que amamos”, comenzó diciendo, y remató: “No hace falta nombrarlos porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes, que los quiero”, dijo. Quizás algún panelista se quedó con ganas de más información, pero está claro que tanto Novaresio como los destinatarios de la dedicatoria no necesitan ninguna otra aclaración.