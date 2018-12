Diálogo entre ex presidentes

El ex presidente Eduardo Duhalde confirmó que mantuvo contactos telefónicos con la ex mandataria Cristina Kirchner en las últimas semanas en las que, según dijo "no" hablaron "de política". "Cristina me llamó antes de operarme de la columna -a fines de noviembre- y después la llamé para agredecerle", señaló Duhalde. El ex mandatario aclaró luego de referirse a esas conversaciones: "De política no hablamos". Aunque nadie le creyó. Por otra parte, el dirigente peronista sostuvo que el país está "en default técnico" y que el gobierno debería "reconocer" esa situación. De cara a las elecciones presidenciales del año próximo, Duhalde insistió con Roberto Lavagna como su candidato. Sin embargo, fiel a su estilo, aseguró que "dialoga" con todos los sectores. "Estoy hablando con todos los partidos políticos, tengo buena relación con todos", lanzó al tiempo que subrayó que "el futuro no existe, el futuro es una creación colectiva y eso depende de lo que decidamos ahora".



El lujoso avión privado de Lionel



El domingo pasado, un lujoso avión privado con un 10 en la cola aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce en Punta del Este, Uruguay. La aeronave es una Grumman Gulfstream V, valuada en 15 millones de dólares, la misma que Lionel Messi compró hace pocos días. Sin embargo, el avión no aterrizó con su dueño, ni sus familiares o allegados y lo hizo únicamente con la tripulación a bordo. A dos días de su llegada, sigue en el mismo aeropuerto y todavía no se pudo determinar el motivo de su viaje. Las fotos del avión tomadas por PuntaPress y publicadas en el diario El País, de Montevideo, se viralizaron en las redes sociales. La nave fue fabricada en el 2004 y cuenta con 16 asientos, dos baños, dos cocinas y varios detalles que le mandó a hacer la Pulga, como el 10 impreso en la cola y los nombres de los integrantes de la familia en la escalera. Los rumores que circulan en la costa esteña indican que un enviado de Messi viajó para realizar una operación inmobiliaria en la zona este, entre Manantiales y José Ignacio. Si bien no hay nada oficial, sería un alquiler de una casa para pasar sus vacaciones. Por ahora, Lionel arrancó su días de descanso por las fiestas en su confortable casa de Barcelona. El crack argentino subió una foto a Instagram, en la que se ve la pantalla de su televisor con la segunda temporada de Vis a Vis, la exitosa serie española, lista para reproducirse, junto a un termo de mate, para acompañar su relajado plan. Sin embargo, no imaginó que su mujer, Antonela Roccuzzo, le haría un divertido reclamo público: "No vale, traidor. No adelantes", escribió la rosarina, pidiéndole indirectamente al futbolista que la espere para ver juntos Vis a Vis.