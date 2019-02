Desembarca en la política y se tiene fe

En su momento, cuatro años atrás, su nombre se instaló en los medios como consecuencia de una tragedia. El empresario Enrique Bertini (h) fue víctima de una entradera en su casa de Echesortu y su hijo Mariano, de veintidós años, recibió dos disparos que le costaron la vida. Hoy, el nombre de Bertini reaparece en la prensa debido a su ingreso en la política, en un momento en el cual él cree que "estamos llamados a participar". Si bien Bertini asegura que "no estudié para político, no tengo vocabulario de político", cree que puede aportar desde la "inteligencia emocional", y se planta en un concepto: "El trabajador hoy no está representado en el Concejo, no está visualizado por la política y es el que sostiene el sistema social, creo que puedo aportar en ese aspecto". Lo concreto es que se ha sumado al sector que impulsa la candidatura a gobernador de Omar Perotti, y su proyecto es llegar al Palacio Vasallo. Esta noche ultimará detalles de su postulación en una cena con el otro aspirante perottista al Concejo, el contador público Néstor Rubicondi.



Primero fue Punta, ahora la Patagonia



Primero fue Punta del Este, balneario al que se hizo varias escapadas durante enero para estar con su mujer y sus dos hijos. Ellos pasaron allí la primera parte de sus vacaciones. Fue en ese momento que el ministro de Transporte macrista, Guillermo Dietrich, hizo uno de los viajes a Buenos Aires para anunciar una suba del 40% en el transporte. Pero ya en febrero, el funcionario comenzó el segundo capítulo de sus largas vacaciones: su brújula lo llevó a él y su familia a buscar el relax en paisajes patagónicos.



Los negocios de un ex funcionario



Los farmacéuticos están en guerra con el ex vicejefe de Gabinete macrista Mario Quintana, a quien acusan de estar detrás de una jugada para multiplicar el número de farmacéuticos con el objeto de expandir su cadena Farmacity. La alerta se disparó con la aparición de una nueva carrera de licenciatura en farmacia dictada por la Universidad Metropolitana. Esa carrera es impulsada por la Asociación de Empleados de Farmacias, a quien relacionan directamente con Quintana. En el mundo farmacéutico aseguran que el ex funcionario tiene 500 farmacias y quiere abrir otras 500. Por eso hace lobby para que la Corte le permita desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Como la ley establece que cada farmacia requiere de cuatro farmacéuticos con título, la carrera que lanza le viene como anillo al dedo.