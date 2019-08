Cuestiones de "seguridad"

El uso del helicóptero presidencial para actividades de campaña volvió a generar polémica. La polémica comenzó cuando en las redes sociales se difundió un video de Macri bajando del helicóptero presidencial en una cancha del club Belgrano Athletic, en el barrio porteño Belgrano. Luego, se supo que el mandatario estuvo en un encuentro con vecinos junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La información no fue difundida por Presidencia, sino por el equipo de prensa Juntos por el Cambio, es decir que se trató de una actividad de campaña. Tras las críticas, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, admitió la situación y argumentó que se utilizó el helicóptero oficial para una actividad de campaña por razones de “seguridad”. Este episodio se suma al denunciado la semana pasada por el senador cordobés Carlos Caserio. El dirigente peronista presentó un pedido de informes para que el gobierno explique si el presidente usó el helicóptero oficial para viajar a Coronel Baigorria a cortarse el pelo, el 1 de noviembre pasado. Lo hizo en el local del presidente del PRO en esa localidad. “No es la primera vez que sucede un hecho de estas características ya que el señor presidente ha utilizado con anterioridad vehículos oficiales (helicóptero de Policía Federal) para actividades estrictamente privadas como el hecho de retirar a su hija Antonia del colegio”, indica el texto de Caserio.

Rodeado de causas judiciales

El periodista Jorge Asís analizó el presente político a poco de las elecciones primarias y adelantó que la situación judicial de Mauricio Macri, en caso de perder el poder político y su influencia en los ámbitos judiciales, tiene por delante 92 causas que enfrentar. “Hay una asociación entre el poder y las causas. Vos tenés que tener el poder para controlar las causas. Macri hoy tiene 92 causas que están en el estudio del abogado que lo maneja. Y de esas 92, tiene 6 ó 7 que son delicadas. Si perdés el poder, todas son delicadas”, aseguró el escritor y analista en diálogo con la periodista Viviana Canosa. En cuanto al panorama político, Asís explicó el rol protagónico del peronismo: “En la cuestión nacional ya tenés al 80% de las provincias que ya decidieron su rumbo político. Es decir, que no hay otra alternativa que convivir con el peronismo. En Argentina, el peronismo no solo es una cultura, es un destino”. “El gobierno que hoy nuclea el antiperonismo, para no sucumbir y ganar, se tiene que peronizar. Ese es el efecto Pichetto. Este sector peronista que hoy está con el Gobierno. Pichetto nuclea al peronismo de la tercera edad”, disparó. Y continuó: “Las contradicciones al gobierno no se la marcan los medios de comunicación porque Macri juega con cancha inclinada. Todo lo que decía Cambiemos, que eran lo nuevo, todo se cae. El peronismo es un destino”.