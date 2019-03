Cruces por el video de CFK

El video que grabó Cristina Fernández para explicar los problemas de salud de su hija Florencia y su viaje a Cuba para acompañarla, desató una nueva batalla en las redes sociales. A favor y en contra, se multiplicaron las voces. Y como suele suceder en estos casos, periodistas y mediáticos se ubicaron a cada lado de la grieta. Los periodistas Cristina Pérez y Eduardo Feinmann, y la panelista (y candidata) Amalia Granata se situaron entre los primeros que salieron a cruzar a la ex presidenta. "CFK usa la salud de su hija en un documental melodramático. Los que debieron pensar en no involucrarla en hechos de corrupción son sus padres. Por lo demás, la ley es como es para todos. Ojalá Florencia mejore", disparó Pérez sin contemplaciones. El periodista Pablo Dugan, en cambio, apuntó al cuadro clínico de Florencia Kirchner. "Tiene anorexia y ataques de pánico", sostuvo, dando por hecho que se debían a una persecución judicial y política. Lo cierto es que a esa altura las redes sociales ya no estaban para atender razones sino para desacreditar las opiniones contrarias. Una batalla más en la que todos se sienten vencedores.

Una intelectual ácida y provocativa

Inteligente y provocativa, la escritora y ensayista Beatriz Sarlo no le escapa a las definiciones políticamente incorrectas. En su momento fue una crítica implacable del gobierno kirchnerista y hoy lo es también del macrismo. En una entrevista con Luis Novaresio, disparó sin piedad a izquierda y derecha. De Carrió dijo que "es lo que en los barrios se llama una deslenguada, que dice lo impropio". Sarlo rescató la trayectoria política "exitosa" de Lavagna y el "discurso sencillo" de María Eugenia Vidal, que la distancia de la clase dirigente en la Argentina. También le pegó a Cristina y rescató al Papa Francisco porque es un "líder respetado en todo el mundo", aunque prefirió no opinar de sus amigos argentinos. Finalmente consideró al macrismo "un avatar del pensamiento liberal conservador" que va a dejar el país transformado para peor.

Más cerca de una definición

Los que siguen de cerca los pasos de Marcelo Tinelli en su incursión política aseguran que está decidido a jugar en las elecciones de este año. Sin embargo, parece que después de las charlas con Roberto Lavagna el conductor televisivo habría redireccionado sus objetivos electorales. Por estas horas la idea que más lo seduce es ser candidato a gobernador de Buenos Aires, en una boleta en la que Lavagna se postule a la presidencia.