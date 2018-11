Críticas al gobernador por su reacción tardía



Tendría que haberse acordado antes. Ese es más o menos el espíritu de lo que afirmó el diputado provincial Leandro Busatto al referirse a la actitud crítica que se le vio a Miguel Lifschitz en los últimos días frente al gobierno nacional. "Ojalá hubiera tenido la actitud de ahora con Mauricio Macri y no la de antes", dijo el legislador del Frente para la Victoria antes de enumerar una serie de acciones de la administración de Cambiemos que no sólo no merecieron la condena del gobernador sino que en algún caso incluso fueron apoyadas desde Santa Fe. "El gobierno provincial debió tener una actitud más confrontativa con el gobierno nacional y debió adoptar medidas en defensa de la provincia, cosa que no hizo", dijo Busatto sin rodeos. Se espera el contragolpe en cualquier momento.



El hotel que ahora es sede de un sindicato



El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de la provincia de Santa Fe inauguró nueva sede ubicada en Urquiza 1264 de Rosario. Para hacer una referencia más directa, se trata del edificio donde funcionó el hotel Imperio. El inmueble fue adquirido en conjunto con la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontales, dirigida por Víctor Santa María, el mismo que gestiona el diario Página/12 de Buenos Aires. Allí funcionará ahora la sede gremial propiamente dicha y la Obra Social del gremio local. La ex sede de la calle Jujuy 1775 continuará en manos del sindicato, según aclaró el titular del gremio en la provincia de Santa Fe, Humberto García.



Pruebas contaminadas en la escena del crimen



A casi dos meses del crimen de una abogada en la capital provincial, sigue el misterio en torno al autor y los móviles de un episodio que conmovió a la ciudad. Pero lo más grave es que al parecer algunos elementos útiles para la investigación del asesinato de Alicia Beatriz Arzadum cuando se movilizaba en su auto, presuntamente a manos de un hombre que la ejecutó desde muy corta distancia, no fueron resguardados como debían hacerlo los efectivos policiales que trabajaron en el lugar. Algo que contrasta visiblemente con las fotografías que ilustraron la noticia el 13 de septiembre cuando la letrada murió horas después de recibir los balazos. En esas imágenes se veía a varios efectivos de la Policía de Investigaciones haciendo su trabajo en la escena del crimen, aunque al parecer algunos de los elementos que recolectaron fueron contaminados porque no siguieron el protocolo de rigor. Así, el misterio se prolonga y hay temor de que el caso quede impune.

