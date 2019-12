Cortocircuito a días de dejar el gobierno

“Desmiento categóricamente al señor Lopetegui!!!!”. Así, con cuatro signos de admiración al final, el embajador argentino en China, Diego Ramiro Guelar, le salió al cruce al secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, quien definió que no le ve sentido a que Argentina avance con la construcción de una nueva central nuclear. “Endeudarse en cinco mil o seis mil millones de dólares para construir una nueva central nuclear no tiene sentido”, dijo en un reportaje. Incluso, descalificó las negociaciones o acuerdos con China por una nueva central nuclear en Argentina. Al respecto, Lopetegui respondió: “Yo descubrí algo este año, antes pensaba que la generación a gas, hidroeléctrica y nuclear eran distintas fuentes de energía, pero ahora me di cuenta que no es así. Son cultos, son religiones, entonces si vos hablás con los sacerdotes de lo nuclear, lo único que hay en la vida es lo nuclear”. A estas expresiones fue que Guelar salió al cruce en su cuenta de Twitter: “Durante cuatro años tuve instrucciones directas del presidente Macri de avanzar con Atucha IV con China. Ahora entiendo dónde estaba el bloqueo...”.

Ausencias y presencias

El presidente Mauricio Macri tendrá su marcha de despedida el próximo sábado en la Plaza de Mayo, un acto armado como cierre de su gobierno y a la vez con el objetivo de dar otra señal de que buscará mantener la centralidad en la próxima etapa, apoyado en el 40% de Juntos por el Cambio en las generales. En las presencias y las ausencias con aviso y pretextos quedará de manifiesto el escenario de los actores que empujarán para sostener ese eventual liderazgo de la oposición y los que ya comenzaron a prepararse -algunos incluso ya lo expresaron públicamente- para otro esquema de funcionamiento en la coalición. El primer mandatario saliente será el único orador en un escenario circular, con la intención de mostrar cercanía con los asistentes a la última de las llamadas marchas del “Sí, se puede”, al menos con Macri en la Casa Rosada. A la convocatoria en las redes se sumará movilización territorial, de intendentes y aliados peronistas. Los organizadores no esperan una concurrencia como la concentración en la 9 de Julio, aunque el objetivo será que la plaza luzca colmada. A tres días del traspaso de mando Macri estará acompañado por Marcos Peña -jefe de Gabinete-, ministros, legisladores e intendentes. Todo indica que también asistirán otros dos integrantes de la mesa chica: Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que se moverán en tándem en la nueva etapa. Quienes ya avisaron que no asistirán son Elisa Carrió, Emilio Monzó, Alfredo Cornejo y Ernesto Sanz, cuatro armadores políticos clave de Cambiemos durante los años de gobierno.