Así se autodefinió el diputado nacional del Movimiento Evita Leonardo Grosso al acompañar una concentración en el centro porteño de más de 200 familias que viven de la venta del choripán. "Siempre choriplanero, nunca con los gorilas", tuiteó el dirigente, que acompañó el texto con una fotografía de él mismo sosteniendo un suculento choripán durante la movilización. ¿La razón de semejante declaración pública? Un pase de facturas al senador y referente de Alternativa Federal Miguel Pichetto, que días atrás —en un encendido discurso en Mar del Plata— dijo que había que "terminar con la Argentina planera". ¿Qué le respondió Grosso? "Algunos se dicen peronistas y terminan diciéndoles «planeros» a quienes se rompen el alma para ganarse el pan todos los días", disparó, sin nombrar al rionegrino. Fue un pelotazo al ángulo.



Un poco de humor le hace bien a la campaña



La campaña para ver quién ocupa el sillón de Rivadavia ya empezó hace rato y es la oposición la que debe definirse, ya que el oficialismo tiene todo bien claro: Macri y más Macri. Sin embargo, todo indica que el estofado en que se cuecen los nombres de los candidatos que deberán enfrentar al presidente de la Nación todavía no está listo. Lo único que no deja lugar a dudas en el entramado opositor, arco bien amplio en lo ideológico, es que Mauricio es el blanco sobre el cual deben lanzarse las municiones. Poco atrás, en su incursión en el Festival de Cosquín, la siempre atractiva Victoria Donda utilizó un nuevo recurso. Humor de por medio, la diputada nacional exhibió un afiche donde puede verse el rostro del jefe del Estado con orejas, bigote y nariz felinos. "Hay que ponerle el cascabel al gato", fue la simpática consigna que lanzó la morocha. La gran pregunta es: ¿podrán?



Datos duros de una dura realidad



"Empresas que dan créditos personales estiman que la cifra de los que piden financiación para pagar las boletas de luz, gas o agua aumentó hasta 45% en algunos casos", decía el contundente título de un matutino de circulación nacional. Nada lento, el diputado provincial justicialista Leandro Busatto colgó la imagen de la noticia en su Twitter junto a un breve aunque picante texto: "De las 12, 18 y 24 cuotas sin interés en electrodomésticos o muebles para equipar tu casa, a préstamos para pagar los servicios basicos. Eso es Macri", decía. Lo leyeron muchos que no comparten su orientación política, pero curiosamente ninguno se animó a discutirle. Ni siquiera en cuotas.

¿Te gustó la nota?