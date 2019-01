Cena gremial en busca de candidato

El intento por manejar la iniciativa con discreción se frustró y salió a la luz. El gastronómico Luis Barrionuevo se encuentra organizando una cena con un grupo de dirigentes de la CGT para cerrar su apoyo a la candidatura de Roberto Lavagna. El encuentro está previsto para mañana y están invitados los integrantes de la "mesa chica" de la central obrera. Si bien la lista la integran muchos de los denominados "Gordos" del sindicalismo, ya hay bajas: Héctor Daer está cerca del kirchnerismo y Carlos Acuña, un hombre que ficha con Sergio Massa. Esa es, precisamente, la otra cuestión saliente: este grupo venía acompañando hasta ahora la postulación del líder del Frente Renovador a la presidencia. Por eso, hay quienes creen que buscarán una arquitectura electoral que contemple a Lavagna y a Massa en la misma boleta. Mañana darán el primer paso.



La diputada bajo presión judicial



La defensa de la diputada Aída Ayala trabaja a destajo en procura de revocar la prisión preventiva que le dictaron por supuesto lavado de dinero. Ex intendenta de Resistencia, radical y de Cambiemos, está acusada de integrar una asociación ilícita que habría lavado dinero y desviado fondos públicos a través de contratos con empresas recolectaras de residuos. Su defensa presentó un recurso en Casación argumentando que no hay peligro de fuga. Lo cierto es que Ayala tiene fueros parlamentarios que le otorgan inmunidad de arresto, pero su situación política es muy compleja y el retiro de la prisión preventiva representaría un alivio para su situación en Diputados. Por lo pronto, desde la oposición ya avisaron que no van a pedir su desafuero.



Una propuesta para un viejo conocido



El frente liberal que impulsan el diputado Alfredo Olmedo y el economista José Luis Espert siguen en procura de reclutar dirigentes. En las últimas horas trascendió que tentaron a un ex funcionario de Cambiemos y que antes trabajó en el gobierno de De la Rúa. Se trata de Darío Lopérfido, quien se desempeñó como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2016; desde allí pasó al Teatro Colón y finalmente recaló como agregado cultural de la embajada argentina en Berlín. Ahora Olmedo y Espert lo impulsan como candidato a jefe de Gobierno porteño.