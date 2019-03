Bondi, el precandidato sin rostro

El Tribunal Electoral de Santa Fe publicó en su página web las listas oficiales de candidatos para todos los cargos electivos en el territorio provincial con vistas a las Paso 2019. Se sabe, así, que en Rosario habrá 13 precandidatos a intendente y se confirma que sólo habrá dos internas: en el Frente Progresista y en Cambiemos, casualmente o no los dos sectores que más probabilidades tienen de gobernar la ciudad en los próximos cuatro años. Un dato llamativo es que sólo hay dos mujeres que aspiran a suceder a Mónica Fein (María Verónica Irizar, por el Frente Progresista, y Rocío Uceda, por Nueva Izquierda). Otro es que hay un postulante que se llama Miguel Angel Bondi (por la igualmente ignota lista Unite por la Familia y la Vida) del que poco se sabe y que incluso ni siquiera acompañó su foto en el trámite ante el Tribunal Electoral, por lo cual su nombre (igual que el de Irizar) aparece en la página web del organismo sin una imagen que permita identificarlo. ¿La mandará para incluirla en el voto?

Un postulante que vuelve a la política

Ya que se habla de precandidatos, otro dato que se hizo oficial con la publicación del Tribunal Electoral es el regreso a las lides políticas del ex edil Miguel Zamarini. El por años presidente del Concejo Municipal de Rosario se postula como senador del departamento en Igualdad y Participación, el partido de Rubén Giustiniani. Entre otros, competirá nada menos que contra Mónica Fein, que se postula por el Frente Progresista. Habrá que ver cómo le va en las Paso.

"Renunciamiento histórico"

En el entorno de Cristina Fernández de Kirchner ha comenzado a hornearse a fuego lento una idea novedosa. Después del viaje de la ex presidenta a Cuba para estar al lado de su hija Florencia, cuya enfermedad se ha convertido en tema nacional, referentes del cristinismo más duro se han lanzado a especular con lo que llaman un "renunciamiento histórico". En blanco sobre negro, se trataría de que Cristina se baje de la candidatura presidencial para dar lugar a la construcción de un gran frente político cuyo único objetivo no sería otro que propinarle una severa derrota a Mauricio Macri. Nombres tan significativos en el kirchnerismo "paladar negro" como los de Wado de Pedro y el camporista Andrés Cuervo Larroque ya dieron señales en tal sentido. Larroque, inclusive, dijo en un reciente reportaje que "no es fundamental" que Cristina se presente. Los "kirchnerólogos" están convencidos de que esas expresiones distan de ser casuales y están consensuadas con la ex mandataria. Por ahora, todo es misterio. Pero los buenos jugadores ya han apostado unas fichas al "renunciamiento histórico". ¿Qué pasará?