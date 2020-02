Bonadio y una picardía sobre Cristina

Hasta hace un tiempo, Claudio Bonadio era casi un abonado a los eventos que suele organizar la Fundación Libertad. El juez federal que falleció ayer en Buenos Aires participó tanto en congresos como en cenas anuales de la organización rosarina con sede en Mitre y Salta. El sitio ON24 recordó una anécdota que protagonizó con periodistas porteños en uno de esos acontecimientos. Ocurrió en mayo de 2016, en la cena anual a la que asistieron, entre otros, el por entonces presidente Mauricio Macri y el premio Nobel de literatura (otro habitué) Mario Vargas Llosa. En esa ocasión, al ser abordado por la prensa, los cronistas le preguntaron por el estado de las causas en las que investigaba a la ex presidenta Cristina Fernández. Bonadio hizo entonces algunas consideraciones generales, sin dar detalles de esos procesos, y eso dejó algo insatisfechos a los periodistas. Quizás por esa razón, un poco en broma y un poco en serio, uno de ellos directamente le preguntó: “¿La va a procesar?”. Bonadio lo miró, hizo un breve silencio, luego sonrió y finalmente respondió, no sin una dosis de picardía: “¿De qué?”. Apenas nueve días después, el magistrado firmó la resolución por la que procesó a Cristina en la causa que se conoció como “dólar futuro”. Fue el primero, porque después vendrían otros firmados por el mismo juez contra la ex mandataria.