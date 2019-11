Bautismo, comunión y confirmación, todo el mismo día

Hay un sindicalista que atraviesa días de profunda emoción. Se trata de Marcelo Andrada, secretario general del Sindicato de Recolectores de Rosario y más conocido como “Pipi”. El sábado pasado, el gremialista recibió en simultáneo tres sacramentos: el bautismo, la comunión y la confirmación como fiel de la Iglesia católica. Fue en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Funes, y la ceremonia estuvo a cargo nada menos que del arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. “Es algo hermoso que me toca vivir y lo estaba buscando desde hace mucho tiempo”, lo escucharon comentar al “Pipi” después de cumplir con el ritual. Y agregó, conmovido: “Sentí que me faltaba este hecho importante para mi vida. Como no tengo ni madre ni padre, encontré a mi mamá y a mi papá en Dios y en la Virgen María”. Una vez terminada la ceremonia, monseñor Martín dejó una frase para ponerle un moño a la jornada: “Hoy fue un gran día”, aseguró antes de elogiar la decisión y “el ejemplo” de Andrada.

Una visita al canciller y una foto protocolar

El encuentro fue en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, en Buenos Aires. Allí, el canciller Jorge Faurie recibió a la diputada provincial electa Amalia Granata. Santafesinos ambos, hablaron durante una hora y según trascendió los temas fueron la transición política en el país y la provincia y los alcances del reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Parece que a Granata le interesa especialmente este tema, al que mira con una perspectiva bien localista: quiere saber cómo puede beneficiar a la provincia en caso de que ese acuerdo avance y se materialice en hechos concretos. Después de la charla se tomaron una fotografía protocolar y allí quedó en evidencia un dato anecdótico: ella es bastante más alta que el jefe de la diplomacia argentina.

Una fiesta en Santa Fe igual a la de Asunción

No ganó el título de la Copa Sudamericana, pero tiene ganas de celebrar igual. El presidente de Colón, José Vignatti, anunció ayer una gran fiesta en el Cementerio de los Elefantes para que los hinchas sabaleros puedan reproducir en su casa su inolvidable presencia en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción. No sólo podrán entrar gratis a uno de los partidos que le quedan a Colón por la Superliga en lo que resta del año, sino que además podrán presenciar un show de Los Palmeras, la mítica banda de cumbia santafesina que conmovió a los colonistas en la capital paraguaya. Habrá que estar atentos a la fecha.