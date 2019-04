Avatares de la campaña

No sólo actos y reuniones protagonizan los candidatos en la campaña electoral que ya está en su recta final de menos de un mes. Si no que lo diga el candidato a gobernador Antonio Bonfatti, que tuvo que apelar a su instinto médico para atender a un nene que se había descompuesto durante un acto en una escuela. Fue en el colegio secundario "Brambilla" de San Jerónimo Sud. Cuentan que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia saltó de su silla y no dudó en asistir a un chico que se desplomó de repente. Y aunque para él no se trató de otra cosa que de cumplir con su obligación de médico, los aplausos con los que fue saludado ese gesto parece que lo conmovieron.

Las especulaciones no se detienen

El panorama político nacional sigue siendo un gigantesco signo de pregunta. Las encuestas indican que la figura del presidente Mauricio Macri no logra frenar su vertiginosa caída, relacionada con la imparable crisis económica. Confiables especialistas en relevamientos aseguran que el rechazo que provoca el primer mandatario entre los argentinos llega a un astronómico setenta por ciento, y parece que incluso desde su riñón más íntimo ya le empiezan a sugerir que se baje del caballo. Uno de los que, según dicen, le habría aconsejado a Macri meter violín en bolsa es nada menos que su gran amigo Nicky Caputo. Sin embargo, mientras los rumores de una eventual fórmula Vidal-Lousteau crecen, otros jugadores se refugian en la certeza de que en un hipotético ballottage Macri tendría garantizado el triunfo en caso de que su rival fuera Cristina Fernández de Kirchner. Por ahora, todas son especulaciones. El futuro inmediato comenzará a aportar certezas.

No todos sufren el peso de la crisis

Se sabe: hasta en el más revuelto de los ríos hay pescadores que se llevan la presa más grande. En la Argentina actual, donde la pobreza se expande como una plaga, los grandes ganadores del modelo son las entidades financieras. Los datos concretos señalan que las ganancias del sistema alcanzaron el año pasado la sideral cifra de $172.106,2 millones, un 121,5 por ciento superior al resultado de 2017. Días atrás, según dejó entrever un conocido periodista económico porteño, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, les había requerido a los bancos que "ocultaran sus ganancias". A confesión de parte...