Atragantados por el discurso del anfitrión

La Fundación Libertad cerró en estos días sus actividades anuales con una cena a la que asistieron funcionarios nacionales, provinciales y de la ciudad. A la hora de los discursos, el presidente del organismo, Gerardo Bongiovanni, enumeró lo que considera algunos aciertos del gobierno nacional y también lo que considera ciertas materias pendientes, entre ellas la reducción del pesado déficit fiscal. Pero también repartió críticas por el gasto público en ámbitos específicos como la Legislatura de la provincia ("Que no envuelvan la bandera y digan que hacen patria porque eso es un curro", disparó sin piedad) o empresas estatales como Aerolíneas Argentinas y la Empresa Provincial de la Energía. Los concejales también recibieron un par de sopapos. "Hemos visto a concejales trabando proyectos millonarios de inversión, los mismos que critican al gobierno nacional pidiendo generación de empleo", disparó. Es seguro que más de uno, al escucharlo, se atragantó con un bocado.



Una versión que quedó desmentida



Circuló fuerte en Granadero Baigorria la versión sobre una presunta reunión reservada entre el ex intendente y actual diputado nacional Alejandro Ramos y el actual mandatario del municipio, Adrián Maglia. La especie generó sorpresa en el peronismo de esa ciudad, ya que pese a formar parte del mismo partido Ramos y Maglia nunca caminaron por la misma vereda. Tal vez por eso no extrañó que la desmentida sobre la reunión llegara rápido desde el sector del también ex secretario de Transporte de la Nación durante los últimos dos años del gobierno de Cristina Fernández. Al parecer el legislador nacional no quiere saber nada con que lo vinculen a Maglia, y mucho menos cuando la campaña preelectoral está a punto de comenzar.



Quería prensa, pero nada de preguntas



Marcelo Fabián Sain ya se hizo cargo del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Una de las primeras decisiones estratégicas que tomó fue hablar con la prensa para explicar cuál es la misión de esa repartición y cuáles son los alcances de su función. Por eso concedió varias entrevistas, tanto a medios de la ciudad de Santa Fe como de Rosario. Claro que, como era de esperar, muchos periodistas lo llamaron para consultarlo sobre la sucesión de balaceras contra instituciones públicas y edificios privados en Rosario, algo sobre lo que prefirió no emitir opinión. La próxima vez tal vez nadie se acuerde de llamarlo.