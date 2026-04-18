En vivo: Argentino inició bien el complemento y empató con uno menos ante Atlas en el Olaeta

Argentino va en busca de la segunda victoria de la temporada en el José Martín Olaeta. Seguilo en vivo por La Capital

El once de Argentino en el José Martín ante Atlas.

Argentino y Atlas animan el encuentro de la 8ª fecha en el José Martín Olaeta , con el arbitraje de Manuel Girett. Al término del primer tiempo el equipo de José Previti perdía 1 a 0 y le echaron a Manuel Correa, pero lo igualó al inicio del complemento. Seguilo en vivo por La Capital.

El equipo de José Previti salió con una intención ofensiva saludable en busca de abrir el marcador y al primer minuto nomás llegó Juan Cisneros dentro de área, eludió la marca, sacó un remate anunciado y el guardavalla de Marrón se quedó con el balón.

El local siguió manejando el trámite con la movilidad del colombiano Correa, Cisneros y por el lateral izquierdo con las corridas de Thiago Bartalini, quien volvía a la titularidad después de 6 meses.

Sobre los 9', Facundo Aronna luchó una pelota dentro del área, se la llevó a lo guapo y cruzó el remate que salió muy cerca del palo izquierdo del marco visitante.

Atlas salió del asedio del Salaito y a los 15', en un inmejorable posición, el delantero Federico González en forma increíble se comió el tanto de la apertura con un remate desviado, cuando estaba a metros del arco local.

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Después el partido se cayó en un pozo, los equipos no generaron peligro sobre los arcos y recién a los 39', en una las pocas llegadas del Marrón, Britos quedó solo ante Olivera, de buena labor, pero remató desviado.

Y a los 43' llegó la apertura, tras un centro a favor del local , el arquero Grieger sacó un rápido contragolpe, la pelota le llegó a Meza, este habilitó a Britos, quien en posición dudosa y con remate suave puso el 1 a 0.

En el final de etapa llegó la roja a Manuel Correa por hablar de más y árbitro lo mandó al vestuario. Y así con el triunfo visitante se fueron al descanso.

Los protagonistas de Argentino y Atlas

Argentino: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Diego Ramírez, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Joaquín Galimberti, Manuel Correa, Wilfrán Quinto y Milton Espíndola; Juan Cisneros y Facundo Aronna. DT: José Previtti

Atlas: Ricardo Grieger; Agustín Polito, Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo y Brian Brandán; Nicolás Vidal, Lucas Uñate, Alexander Meza y Federico González; Fernando Rodríguez y Gustavo Britos.. DT: Néstor Retamar.

Gol: 43' Britos (AT)

Arbitro: Manuel Girret

Estadio: José Martín Olaeta