En Vistage ayudamos a los número uno a tomar mejores decisiones.

Vistage propone un espacio donde los empresarios y ejecutivos se reúnen con sus pares, comparten experiencias y se ayudan mutuamente a tomar las mejores decisiones para crecer profesionalmente y mejorar su calidad de vida. Presente en la Argentina desde el año 2000, Vistage actualmente tiene más de 1.600 empresarios que se reúnen mensualmente en 140 grupos de pares coordinados por más de 80 Chairs. En Rosario cuentan con más de 60 miembros en 5 grupos.

El futuro de una compañía depende de las decisiones de su líder: crecer o mantenerse estancado, que le vaya bien o no. El no poder detenerse a analizar, a ver más allá del día a día. Es algo natural, porque lo urgente siempre mata lo importante. Si uno no frena la pelota de vez en cuando para mirarse y mirar a la empresa desde otro lado, se pierde lo importante. Entonces es cuando hay más chances de equivocarse que si uno se detiene y reflexiona sobre lo importante, dejando de lado lo urgente.

Lo que sucede es que los CEOS de empresas suelen estar muy solos para tomar esas decisiones estratégicas. Alejo Canton, presidente de Vistage Argentina, organización líder dedicada a agrupar empresarios para que entre si se asesoren en el manejo de sus compañías siempre explica que “un consultor externo sabe mucho, pero se enfoca en un solo tema, y un amigo puede conocerte en profundidad, aunque no necesariamente sabe lo que es tener encima el peso de la responsabilidad”.

El estar en constante contacto con otros empresarios tiene una gran ventaja que es que ayuda a superar el aislamiento. Algunos lo padecen. Otra es crecer. Una vez por mes aprenden de otros pares. Otro beneficio es el de rendir cuentas. En el grupo ayudan a tomar decisiones, le dan recomendaciones y al final el empresario se compromete a cumplir algo en un plazo determinado. El cuarto beneficio es administrar mejor el cambio. Un empresario conoce mucho de su industria y una vez por mes se conecta con otras y puede ver un tema desde distintas perspectivas.

En un típico grupo de esta organización doce dueños de distintas compañías (diversas, de diferentes tamaños, que no compiten entre ellas ni tienen tampoco un vínculo proveedor cliente) se reúnen una vez al mes para ayudarse mutuamente a tomar diversas decisiones que afectan los resultados de sus respectivas organizaciones.

Desde que Vistage surgió cuenta con el mismo tipo de miembros: dueños de empresas medianas, que arrancan el proyecto, saben cómo comercializar con éxito una idea y hoy quieren dar el próximo paso de crecimiento, pero para eso tienen que encarar algo diferente a lo que vienen haciendo.

Alejo Canton además afirma que en momento de crisis e incertidumbre cuando la toma de decisiones se vuelve más definitiva que nunca, porque es cuando el riesgo más existe. Y a su vez es en este contexto en el que empieza a sobresalir la figura del Chair, que en promedio tiene unos 20 años más que el resto del grupo y está en una posición particularmente buena para transmitir sabiduría y tranquilidad.

La idea que nos guía es que el número uno de empresa tiene que ser capaz de parar la pelota y dejar de ocuparse solo de las urgencias para empezar a atender a lo estratégico con una mirada larga.

