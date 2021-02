En Rosario hay luz verde para que inicie el Torneo del Litoral

Las prioridades de este 2021 es que los clubes puedan volver a conformar sus planteles, recuperar jugadoras y jugadores, convocar a nuevas personas que se comprometan con el deporte y que estén interesados, ampliar las bases en escuelas Sub 12 y todas las categorías inferiores. Como sabemos, seguramente este año sólo se van a desarrollar a nivel nacional los campeonatos nacionales de mayores, por eso esto no nos va a llevar a que no se realicen actividades con las otras categorías sino que es una oportunidad para poder volver a convocar a jugadoras y jugadores de las categorías que no van a estar convocadas por el ámbito nacional para desarrollar sus actividades en el ámbito local y con otras asociaciones con las que particularmente nos podamos estar relacionando en el segundo semestre.

La pandemia impactó principalmente en cada una de los jugadores y jugadoras, sobre todo porque estamos hablando de personas muy acostumbradas a un vínculo social que el deporte le produce y que a la vez implica niveles de entrenamiento y niveles de sociabilidad muy importantes. En segundo lugar la pandemia impactó de manera decisiva sobre las instituciones, sobre todo en los clubes donde tuvieron que tomar decisiones en algunos casos drásticas a cómo poder solventar actividades de instituciones que estaban acostumbradas a tener que financiar personal, actividades, mantener estructuras y en ese mismo sentido fue a la AHL el impacto, porque recordemos que la AHL también tiene a su cargo el mantenimiento y el personal del Estadio Mundialista. Todo esto hizo que fuera un año severamente complejo en el que las iniciativas que se fueron dando permitieron que podamos llegar al día de hoy con condiciones relativamente similares a las que iniciamos la pandemia aunque este año 2021 va a tener dificultades también en el desarrollo de las instituciones, el mantenimiento de los trabajadores. También es posible que haya una reversión de la situación si hay un aumento muy significativo de contagios y de saturación de las camas de unidad de terapia intensiva.

La provincia dispuso la presencia de unos 100 espectadores para las categorías amateurs, lo que incluye al hockey. Pero cada club en particular puede tomar otras determinaciones en base a las condiciones edilicias que cada uno de ellos posea. Lo que nosotros vamos a requerir a cada una de las instituciones deportivas que participan de la AHL es que puedan informar previamente a cada uno de los clubes con los cuales van a estar jugando sus partidos del torneo, en qué condiciones los padres o los miembros visitantes van a poder ingresar, en qué cantidad o si no lo van a poder hacer para evitar cualquier tipo de circunstancias que lleven a malentendidos o situaciones enojosas. Vamos a tratar de que todos los partidos sean con público visitante y local, pero reiteramos, no todos los clubes tienen las mismas condiciones edilicias para poder receptar de la misma manera a aquellas personas que quieran disfrutar del hockey.