EMERGER Alerta sobre el riesgo en personas con patologías de base

El coronavirus COVID-19 supone un grave problema de salud en los adultos con determinadas patologías de base, entre los que se destacan los inmunodeprimidos y algunos inmunocompetentes, que puedan ser susceptibles a la infección.

Si bien el coronavirus es una enfermedad absolutamente nueva y el desarrollo del cuadro clínico se ve agravado en personas mayores de 65 años y en aquellas con afecciones tales como inmunodepresión o enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas, el aislamiento preventivo social y obligatorio, dispuesto por el gobierno nacional, trae aparejado otro tipo de problemas.

El Dr. Alberto Davidovich, Director Médico de EMERGER, afirma: “Debemos contribuir al cuidado y advertencia de quienes se conozcan portadores de factores de riesgo y que a consecuencia de la presente cuarentena no se estén controlando con los profesionales médicos correspondientes. Sucede que por temor al COVID-19 y a no querer salir de sus hogares, muchos pacientes demoran la consulta, aun teniendo síntomas de alerta, como en el caso de las enfermedades cardiacas (accidentes cerebrovasculares, infartos y otras descompensaciones)”.

Para citar un ejemplo, el total de angioplastias directas con la que se tratan infartos agudos de miocardio, descendieron un 68 % en Argentina, desde el inicio de la cuarentena. “Que haya menos intervenciones no quiere decir que existan menos infartos. En circunstancias normales, una persona no demora en consultar si siente dolor de pecho, por Ejemplo. Pero ahora se estaría demorando, por el temor de la gente a salir de sus hogares” explica el Dr. Davidovich.

Desde EMERGER, la empresa de servicios de salud, detallan las principales patologías de base que representan un factor de riesgo frente al covid-19 y las medidas de prevención que se deben considerar en cada caso para no dejar de cuidarse:

-EPOC o asma moderada a grave: podrán presentar afección de vía aérea superior (nariz, garganta y bronquios) cursando estados de dificultad respiratoria o disnea que condicione una evolución rápida a insuficiencia respiratoria severa.

Quienes padezcan esta patología y tengan la posibilidad de conseguir un saturómetro (dispositivo que mide en forma incruenta la saturación de la hemoglobina de oxígeno en sangre, cuyo valor normal debe rondar el 98%) podrán anticipar, ante su disminución, la necesidad de consultar a un médico a fin de prevenir la insuficiencia respiratoria referida. Asimismo, es necesario que se provean de su medicación habitual y no la suspendan bajo ningún motivo. Deben evitar situaciones de stress y habitar lugares ventilados.

-HIPERTENSOS Y CARDIÓPATAS: requieren de especial cuidado ya que suelen por un lado acompañarse de diabetes, dislipidemia, obesidad y edades avanzadas y por otro lado hay una gran cantidad de personas que desconocen su condición de hipertensos o se encuentran insuficientemente medicados o no se controlan a causa de la cuarentena. Se aconseja tomar como referencia valores de presión no superiores a 130/80, no suspender medicación y consultar si se superan esas cifras de control.

Con respecto de los pacientes coronarios que han sido angioplastiados y están medicados con antiplaquetarios se aconseja no suspenderlos bajo ninguna circunstancia sin consultar a su cardiólogo, recordándoles asimismo que el uso de sildenafil (droga de creciente uso en actuales circunstancias) está contraindicada.

-PERSONAS CON INMUNODEFICIENCIAS (VIH): Si bien no hay aun información específica que indique riesgo aumentado en relación con Covid- 19, aquellos pacientes que tengan un recuento bajo de CD4 y/o se encuentren en tratamiento con antirretrovirales o cursando estados infecciosos estarían más expuestos. Deben proveerse de medicación, tener las dosis de vacuna antigripal y antineumococo al día y mantenerse en contacto con su médico tratante.

Todo esto también abarca a pacientes con cáncer, transplante de órganos o con uso crónico de corticoides y a tabaquistas o etilistas.

-OBESIDAD: Cuando el índice de masa corporal es igual o mayor de 40 constituye una condición grave ya que presenta un cuadro proinflamatorio, puede producir dificultad respiratoria o distres.

-ENFERMEDAD HEPÁTICA: con signos o síntomas de insuficiencia o cirrosis, acompañada o no, con alteraciones de enzimas o fosfatasas ya que cursan con estados de déficit inmunológico e intolerancia a la medicación requerida en el tratamiento del Covid- 19.

-ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA: en especial en pacientes dializados que no deben suspender ni espaciar las sesiones ni la medicación habitual. La coexistencia con diabetes los predispone a complicaciones por esta enfermedad infecciosa.

-DIABETES: principalmente la tipo 1 y en menor medida la 2 y la gestacional, tienen también aumento de las complicaciones por Covid- 19. Por ello deben continuar con su medicación habitual sea insulina o hipoglucemiantes y realizar dieta con controles rutinarios con glucocinta dos o tres veces al día, ejercicio físico y controles de peso y tensión arterial.

-TABAQUISMO: generalmente asociado a EPOC y/o cardiopatía presenta doble riesgo de contraer coronavirus debido al daño crónico de la vía aérea.

Por todo lo referido, estos pacientes deben enfatizar en las normas básicas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, limpieza y ventilación de ambientes donde habitan y por sobre todo reforzar el control con su médico para mantenerse informados y provistos de la medicación requerida para cada caso a fin de evitar situaciones de emergencias y urgencias médicas.

Desde GRUPO EMERGER, recomiendan informarse solo a través de fuentes autorizadas de modo de no consumir información incorrecta, realizar ejercicio, comer sano, dialogar, leer libros y escuchar música de modo de disminuir el nivel de ansiedad y así fortalecer el sistema inmunitario.

Como hace más de 25 años, EMERGER sigue brindando servicios de salud prehospitalarios de excelencia y prioriza la prevención de toda la comunidad en general.