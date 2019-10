Emerger, 25 años de crecimiento e innovación en salud

La empresa de servicios de salud cumple un cuarto de siglo y se consolida como una de las que mayor crecimiento ha experimentado en el rubro.

Superación, convicción y espíritu emprendedor. Esas podrían ser las palabras claves para describir un proyecto ambicioso que nació hace veinticinco años de la mano de dos jóvenes que soñaban con desarrollar una empresa que se distinguiera por la calidad en el servicio que prestara.

Una dinámica empresaria clara, un objetivo fijado y un modelo de negocios orientado a la satisfacción del cliente fueron los puntos de partida para Mario Clemente y Javier Sveda, fundadores y actuales directores de Emerger.

En 1994 esta empresa con raíces en Rosario comenzó brindado servicio de traslados, sin embargo, la idea de expansión hacia un servicio integral de salud no tardó en llevarse a cabo.

Hoy, Emerger es una empresa multifacética que ha sufrido un proceso exponencial de expansión a nivel nacional. Cuenta con cientos de empleados y cinco unidades de negocios desarrolladas estratégicamente para abarcar las diferentes necesidades de un mercado cada vez más exigente y más competitivo. Posee una red de prestadores conformada por más de 360 empresas de emergencias médicas, que le permite brindar una cobertura completa en todas la Argentina. Un servicio diseñado exclusivamente para convenios corporativos con importantes empresas del sector.

Dispone de una importante infraestructura de vehículos terrestres y aéreos completamente equipados, para dar soporte sanitario en obras petroleras, mineras, gasoductos y parques eólicos. Y, además, está presente en 17 aeropuertos a nivel nacional llevando a cabo la imprescindible labor de brindar servicios sanitarios aeronáuticos y aeroportuarios.

Con la amplia trayectoria de más de dos décadas en el mercado y más de un millón cien mil personas que cuentan con su cobertura, Emerger se ha convertido en una empresa de referencia en el rubro, y eso no es casualidad, sino que es el resultado del trabajo constante de todo su staff de profesionales y de la inversión en tecnología de vanguardia que realizan.

“Desde el momento de la fundación de nuestra empresa, nos planteamos ofrecer un servicio de salud que entendíamos que en ese momento no existía. Nos propusimos llevar adelante una organización que estuviera alineada a los parámetros internacionales de calidad para poder brindar a los clientes un servicio, eficaz, profesional y acorde a sus requerimientos”, destaca Clemente.

La capacitación ha sido un puente que a lo largo de los años les ha permitido concretar ese objetivo y es una de las grandes propuestas de valor de Emerger, ya que tiene un área exclusivamente dedicada a formar y actualizar a sus recursos humanos, tanto a los profesionales de la salud como a los administrativos. También, es la encargada de brindar cursos de capacitación a empresas y particulares. Y a su vez, organiza y dicta cursos gratuitos de formación en RCP para la comunidad.

En su año aniversario la empresa sigue apostando a la ampliación de su estructura más allá de las fluctuaciones y vicisitudes del mercado, así lo afirma Javier Sveda: “Ser empresario en Argentina es un desafío diario que tomamos con la responsabilidad que representa. Hoy Emerger, es una empresa sólida en pleno proceso de expansión. Durante el 2019 hemos desarrollado proyectos basados en inteligencia artificial para aplicar a nuestros sistemas de gestión, con el objetivo de seguir optimizando la calidad de atención. Seguimos invirtiendo en equipamiento de avanzada y en la actualización permanente del personal porque entendemos que más allá de una actualidad que invita a replantearse y a tomar decisiones con mayor atención, la calidad del servicio se debe mantener inalterable”.

Para concluir y como balance de este importante aniversario Mario Clemente afirma: “Durante estos 25 años de Emerger, hemos crecido sistemáticamente, planificando cada una de las decisiones que tomamos y formando un equipo de trabajo comprometido, con profesionales altamente capacitados que han hecho de su trabajo un acto de humanidad, compromiso y profesionalismo”.

Detrás de cada proyecto hay estrategias, protocolos y planificación orientada meramente a la mejora constante del servicio que prestamos. El éxito no es casualidad, no es suerte. Es el resultado de una meta que nos planteamos hace 25 años cuando comenzamos y es un lugar en el que no nos quedamos, seguimos por más, porque entendemos que vamos detrás de la superación continua de nuestros propios objetivos.