El velatorio se hará hoy en Casa Rosada y se espera una multitud

Mientras se aguarda que hoy, desde la mañana, se abran las puertas de la Casa Rosada para que allí se realice el velatorio de los restos mortales de Diego Armando Maradona, miles de personas decidieron salir a despedirlo en las calles y en los estadios de fútbol. No hubo prácticamente rincones del país donde no lo lloraran y le dedicaran un recuerdo. No obstante, al menos seis lugares se convirtieron en santuarios improvisados: su casa natal en Villa Fiorito, las canchas de Argentinos Juniors, Boca, Newell’s, el Obelisco y, aunque parezca increíble, la morgue judicial de San Fernando, donde llevaron el cuerpo desde la casa que alquilaba en Tigre y donde murió.