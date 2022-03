Por tercera jornada consecutiva cayó el trigo en Chicago

De esta manera, el contrato de mayo del trigo cayó 9,52% (US$ 42,07) para quedar en US$ 399,40 la tonelada, mientras que la posición julio marcó una reducción del 5,85% (US$ 23,88), en US$ 384,06 la tonelada.

La corredora Granar, al analizar la jornada, sostuvo que las mermas se debieron a que “los fondos de inversión especuladores prolongaron el retiro de ganancias, pese a que la guerra entre Rusia y Ucrania mantiene el cese comercial desde la región”.

La soja disponible, por su parte, avanzó 0,80% (US$ 4,96) hasta los US$ 624,64 la tonelada, mientras que el contrato de mayo creció 0,86% (US$ 5,33) para culminar la sesión a US$ 619,59 la tonelada.

Las ganancias se explicaron por “la influencia de las buenas ventas semanales de la actual campaña estadounidense y por los ajustes en la oferta brasileña”, destacó Granar.

En sintonía, los subproductos de la soja presentaron guarismos positivos en sus contratos disponibles, con una suba del aceite del 0,97% (US$ 17,20), que se se posicionó en US$ 1.782,41 la tonelada, mientras que la harina avanzó 2,38% (US$ 13,01) y concluyó la jornada a US$ 558,64 la tonelada.

Por último, el maíz disponible aumentó 3,09% (US$ 8,96) y se posicionó en US$ 298,31 la tonelada, por un positivo reporte sobre las exportaciones semanales de Estados Unidos y por el recorte hecho ayer por el USDA en su informe mensual sobre las existencias finales estadounidenses, de 39,11 a 36,57 millones de toneladas.