El Social Media Day vuelve a Rosario el próximo miércoles 14 de agosto y reunirá a los principales exponentes de la industria digital en la Universidad Católica Argentina (UCA). Se trata de la quinta edición en la ciudad del encuentro más importante del país sobre tendencias e innovación en comunicación digital y redes sociales, que se desarrollará desde las 8:30 en UCA Campus del Rosario, Av. Pellegrini 3314 (ingreso por calle Crespo).

Habrá charlas vinculadas al fenómeno de los Social Media, nuevas oportunidades en la industria digital, estrategia y creatividad en contenidos, cambio de paradigmas en campañas electorales, negocios digitales, publicidad y redes sociales, entre otros temas, de la mano de influencers y especialistas tecnológicos del ecosistema digital. Profesionales de grandes empresas, entre ellos representantes de Google y Facebook, contarán sus experiencias y expondrán casos de éxito.

Disertarán:

Ignacio Casas López y Tomás Caia (Google): “Herramientas y estrategias digitales para potenciar tu negocio en un mundo cada vez más Mobile y Skippeable”.

Isabel de Elía (Facebook): “Facebook e Instagram para emprendedores”. Descubre las distintas herramientas que tiene Facebook para hacer que tu negocio crezca y resuelve tus dudas. Aprende sobre páginas, la vidriera virtual de tu emprendimiento en Facebook y sobre los conceptos básicos de Instagram. Conoce las herramientas disponibles para ayudarte a conectar con clientes, manejar tu presencia digital y potenciar tu empresa.

Federico Rey Lennon (Rey Lennon, Cavatorta & Asociados): “El ingenioso Hidalgo Don Quijote y los social media”. Más allá de la mirada del marketing, de la comunicación institucional y periodística, con la figura mítica de Don Quijote se propone una mirada omnicomprensiva, holistica, de la sociedad actual y de su relación con la comunicación digital, particularmente, con los social media.

Mariano Ardito (Viewpoints): “Ecosistemas digitales en campañas políticas”. Especialista en marketing on-line con experiencia en el rubro publicitario, hablará sobre tácticas digitales en campañas electorales: redes sociales, web, publicidad digital, construcción discursiva y spots políticos.

Andrea Fontana (WebAr Interactive): “La economía de la reputación”. La reputación es la moneda de cambio de la nueva economía. Es el shopping tool más relevante de las plataformas que marcan la identidad de este nuevo mundo y han cambiado las reglas del juego: Amazon, Airbnb, Uber, Netflix, Booking, Spotify, entre tantas otras.

Julia Kaiser (Havas): “¿Por qué no funciona la publicidad?”. La comunicación en redes sociales no siempre funciona. Esto se puede deber a muchos factores, pero - más que nada- se debe a que no logramos llevar a la práctica esos elementos que siempre nombramos como esenciales en la teoría. “Consumer-centric”, “innovación”, “engagement”, “mobile-first”, “storytelling”, “storydoing” ¿Cómo podemos sacar esos términos de lo abstracto y volverlos una realidad en el día a día de nuestras marcas?

Pablo Fernández (Chequeado): “La desinformación en tiempo de elecciones (y redes sociales)”. ¿Sospechas que alguien compartió con vos algo falso? En esta charla te daremos herramientas para detectar la desinformación y ayudar a reducirla.

Luciano Corvalán (La Calma Paradiso): “Es la estrategia, estúpido", nos invita a reflexionar sobre cinco comportamientos clave, centrales y típicos que las personas siguen como consumidores. Cinco comportamientos centrales que tienen su correlato en cinco estrategias centrales. Una guía rápida que todo marketer debe tener a mano en estos tiempos donde la velocidad del cambio pareciera ser lo único (más o menos) constante.

Se desarrollará además importante panel de medios que reunirá a periodistas especializados para debatir sobre el desafío de la instantaneidad y la incorporación de las redes sociales en la agenda de noticias. Participarán Ricardo Luque (La Capital), Mariano Peyronel (Conclusión), Sofía Schoo Lastra (Popurrí Digital) y Agustín Lago (Rosario3).

El evento es coordinado por la productora Digital Interactivo y cuenta con el apoyo de la Universidad Católica Argentina, de la Municipalidad de Rosario y del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

Quienes deseen participar podrán adquirir de manera anticipada sus entradas en www.smday.com.ar/rosario a precio promocional. Estudiantes universitarios pueden acceder a un descuento del 30% en la compra de sus entradas, enviando certificados de alumno regular a contacto@smday.com.ar. Alumnos de UCA poseen un descuento exclusivo del 50%. También se ofrecen packs de descuentos corporativos a empresas, agencias y pymes.

Beneficio especial suscriptores La Capital: con tu BlC adquirí tu entrada con un 30% de descuento!