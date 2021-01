El radicalismo anunció la búsqueda de un "frente amplio" en Santa Fe

El acuerdo al que llegaron los radicales no es poca cosa, porque implica la posibilidad de actuar juntos en las elecciones de mitad de mandato, estableciendo puentes con el resto de los partidos del Frente Progresista y de Juntos por el Cambio.

Habrá que esperar para saber cuál será la reacción institucional del socialismo, porque la posibilidad de un acuerdo global también abre la puerta para que Miguel Lifschitz sea el candidato a senador nacional. También desde el PRO habrá que evaluar la reacción, porque los socialistas no quieren ni de cerca la chance de que José Corral y Roy López Molina sean de la partida. “Son aliados ya indisimulables de (Omar) Perotti”, dijo ayer a La Capital un diputado de la UCR.

“Se va avanzando gradualmente en la idea conformar una nueva fuerza en Santa Fe, una coalición que mire hacia adelanteque deje atrás el pasado y los conflictos. Es la idea de la gran mayoría del radicalismo. Tenemos que presentar un programa provincial, pero que tenga el mayor grado de compatibilidad con la estrategia que el radicalismo tiene”, dijo a La Capital el presidente partidario y actual diputado provincial, Julián Galdeano.

Para Pullaro, “hay una coincidencia absoluta en el radicalismo de hacer una convocatoria amplia para los que somos opositores a los gobiernos provincial y nacional. Hay que armar agenda para defender la provincia. Se trata de un proyecto político que envíe legisladores al Parlamento para defender a la provincia de Santa Fe”.

Apoyo nacional

Según pudo saber este diario, los dirigentes (como Mario Barletta) avanzaron en reuniones con referencias nacionales de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió y Martín Lousteau. Esos dirigentes ven con buenos ojos la posibilidad de avanzar. “Ni Frente Progresista ni Juntos por el Cambio, será otro frente amplio el que se vendrá si prosperan las negociaciones”, dijo una fuente.

Para todos los consultados, una nueva coalición que integre al no peronismo le dará la posibilidad al frente de ganar las elecciones en 2021 y posicionarse para el recambio en el poder. “Todos estamos de acuerdo en el radicalismo en que Lifschitz sería un gran candidato a senador nacional. Lo apoyaríamos con todo”, amplió el informante radical.

Desde el socialismo no hubo posicionamiento oficial, aunque aparecieron fuentes calificadas que rechazaron la posibilidad de un “frente de frentes”. También hicieron hincapié en que “el PRO no aceptaría hacer una alianza con nosotros” y cargaron los dardos contra Corral y López Molina.

“No creo que Miguel (por Lifschitz) cierre las puertas, pero no vemos la posibilidad de un frente de frentes. A veces se pueden perder las elecciones pero no las convicciones”, dijo un estrechísimo asesor del el presidente de la Cámara de Diputados.

El que sí se posicionó en contra fue el partido Creo, del intendente Pablo Javkin, a partir de un tuit del diputado Ariel Bermúdez, mano derecha del jefe del Palacio de los Leones. “Orgulloso de pertenecer a un espacio como @creoenrosario, es preferible perder mil elecciones que los valores y convicciones. A veces lo amplio, de tan amplio se destiñe hasta perder el color”, tomó posición.

De todos modos, la decisión de los radicales ofrece una nueva configuración del escenario político. Parece imposible que se vuelva al Frente Progresista tal como se lo conoció, al menos con la presencia de radicales que parecen ir en otro camino. “Si queremos sacar al peronismo hay que hacer un frente. Si los socialistas quieren que siga gobernando el Frente de Todos que no vengan”, argumentó un dirigente ucerreísta que no ve motivos para frustrar un acuerdo.

Los radicales mostraron sorpresa y capacidad de reacción en la coyuntura, al publicar al unísono en las redes su cambio de actitud. Se sumaron a esa iniciativa intendentes y legisladores provinciales en lo que, claramente, es un mensaje al corazón del socialismo y el PRO.

Esta historia recién comienza y será atrapante.