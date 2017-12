El flamante intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, encontró la Municipalidad convertida en un verdadero caos. Los empleados vienen realizando desde el jueves un paro por la falta de pago de los salarios de noviembre, pero la administración anterior de Liliana Canut no dejó un centavo en las arcas municipales, con el agravante —denunció Cominelli— que "tanto ella como su gabinete sí cobraron los sueldos, e incluso el proporcional del aguinaldo".

En diálogo con LaCapital, el mandatario señaló que "el paro de los trabajadores municipales tiene pleno derecho y empezó el jueves de la semana pasada porque la intendenta saliente anunció que no iba a pagar sueldos". Pero además, "luego de asumir el domingo 10 de diciembre termino de ver que por sobre todas cosas había sacado pagos a proveedores del 1º al 7 de diciembre por cinco millones de pesos y habían cobrado la intendenta y sus funcionarios hasta el último centavo del sueldo, e incluso el aguinaldo proporcional, por lo que con ese dinero se podrían haber pagado los salarios de noviembre a los empleados".

Cominelli, del Frente Justicialista, obtuvo el 74 por ciento de los votos, por sobre Canut, del Frente para el Cambio, que buscaba su reelección pero apenas llegó al 18 por ciento en las elecciones del 22 de octubre pasado.

"No quedó un centavo en ningún lado y mucha deuda. Hubo una actitud lamentable de la anterior intendenta de pagar a proveedores. Se le pagó 1,5 millón de pesos a un proveedor al que le debían 2,5 millones, pero es gente que tiene espalda para esperar un poco y no un trabajador que vive al día", se quejó Cominelli. "Se fue sin pagar sueldos y usaron toda esa masa a pagarse a sí mismos y a proveedores, que me imagino amigos", resumió.

En busca de fondos

La única alternativa que hubo fue pedir auxilio a la provincia. "Entre lunes y martes nos movimos con la Gobernación y gracias al auxilio del senador (departamental, Armando) Traferri, ahora mediante un nuevo endeudamiento a través de un adelanto de coparticipación creo que vamos a lograr pagar noviembre, diciembre y el aguinaldo", explicó. Aún no se confirmó cuándo llegarán los fondos, pero se estima que ocurrirá en los próximos días.

Pero la situación de las cuentas es grave. Es que a partir de enero, el municipio deberá comenzar a reintegrar los 12 millones de pesos por anticipos de coparticipación previos tomados por la gestión de Canut.

Otro aspecto denunciado por Cominelli es que "en 2017, que fue un año electoral, la intendenta tomaba gente nueva, en octubre se otorgaron 169 categorías, trabajadores que pasaban de la 8 a la 17 por ejemplo, todo esto es anormal en un municipio porque las categorías se van otorgando de a poco cuando hay dinero o cuando legalmente corresponda, es un despilfarro terrible".

Sin eufemismos, definió que "el municipio es un basurero, estamos pidiendo fiado para mantener los servicios esenciales, la guardia mínima del hospital, vamos contando moneditas", y anunció que "paré todos los pagos a proveedores excepto los que son servicios esenciales o monopólicos como la recolección de basura".

El caos se grafica en que el intendente no sabe fehacientemente cuántos empleados tiene la Municipalidad: "La gestión anterior habló de 207 empleados cuando hacemos el traspaso del mando pero hay más porque hay mucha gente que está trabajando y no sabemos con qué contrato". Tampoco ayudan los registros ya que "vaciaron las computadoras de contenido, incluso el software".

Cominelli dijo que espera en los próximos días ir saliendo del caos: "Hasta ahora me ocupé solo de intentar juntar la plata para pagar los sueldos y poner en marcha el municipio, pero habrá restricciones de todo tipo, vamos a revisar las contrataciones y ya revocamos algunas de personal". Graficó que "la masa entre sueldos y aportes es de ocho millones de pesos mensuales y los ingresos corrientes del municipio están entre seis y siete millones, o sea que todos los meses estamos para atrás".