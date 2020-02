Zapatero oxigena a Maduro pero suma críticas en España

El ex presidente español socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Caracas y se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Zapatero es considerado un partidario apenas encubierto del régimen chavista. Su visita, junto con la del canciller ruso, Serguei Lavrov, buscó contrarrestar la repercusión de la gira internacional del líder opositor y presidente interino consagrado por el Parlamento, Juan Guaidó.

Rodríguez Zapatero fue recibido por Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en una reunión donde también saludó a la vice Delcy Rodríguez. En los últimos años, el ex presidente del gobierno español ha realizado una labor de mediación entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, si bien los opositores lo acusan de ejercer como “abogado” del chavismo. Lo cierto es que la visita llegó en un momento oportuno para el aislado régimen de Maduro.

Débil explicación en Madrid

Tras desatarse la polémica, el gobierno español del también socialista Pedro Sánchez se apuró a matizar que Zapatero realizó su viaje a Caracas en calidad de ciudadano particular, con el objetivo de mantener un encuentro con los líderes venezolanos, pero que estos no guardan ninguna relación con la política oficial de España. “El ex presidente del gobierno señor Rodríguez Zapatero ha viajado a Venezuela estrictamente en su condición de ciudadano particular”, señaló el Ministerio de Exteriores español, “sin ostentar ningún cargo de representación y sin mandato alguno del gobierno de España”. Pero Sánchez sabe que está en la mira de la oposición por haberse negado a recibir a Guaidó durante su reciente gira por Europa. Su nueva coalición, con la izquierda populista de Podemos, lo ha alejado de la postura tradicional del socialismo español sobre el régimen chavista. Durante la reciente visita a España de Guaidó, Zapatero apoyó la decisión de Sánchez de no recibirlo, contrariando la opinión de Felipe González, que consideraba que sí debía hacerlo.

Zapatero ha visitado Venezuela en 39 oportunidades, una cifra llamativa. Muchos críticos señalan que esos viajes son financiados por el régimen chavista. Las últimas visitas de Zapatero a Caracas fueron recibidas con aluviones de críticas en las redes sociales por su afinidad chavista. Con su nueva visita, Zapatero sumó nafta al fuego de la polémica por la llegada al aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a pesar de las sanciones de la UE contra ella que le prohíben pisar territorio europeo.

Al mismo tiempo, el viernes visitaba la capital venezolana el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, quien mostró el apoyo de su país a las “medidas políticas y diplomáticas” de Maduro, con las que pretende resolver la crisis que se vive en Venezuela. La visita fue un respaldo del presidente Vladimir Putin a su aislado aliado venezolano, justo en el momento en que Guaidó inundaba los medios con sus reuniones en Washington con Donald Trump y sus ministros. Lavrov participó de una reunión con la supuesta mesa de diálogo impulsada por el régimen, en la que tan solo participa un sector minúsculo de la oposición, y en una rueda de prensa aprovechó para cargar contra las sanciones hacia el gobierno chavista de Estados Unidos, que calificó de “indignantes” por “afectar” los proyectos sociales y humanitarios. El ministro ruso de Exteriores acusó a Washington de “promover una revuelta popular en Venezuela”.

El enviado de Putin prometió al régimen chavista más armas y nuevas inversiones rusas, que serán compensadas con el petróleo venezolano al estar en quiebra la economía del país caribeño desde hace años por la ineptitud del chavismo para gestionar las riquezas naturales de Venezuela.

Las visitas ayer de Lavrov y Zapatero trataron de balancear las de Guaidó, quien esta semana se reunió en EEUU, además de con el presidente Trump, quien lo ha invitado al discurso sobre el Estado de la Unión, con la presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El Departamento del Tesoro de EEUU impuso nuevas sanciones a Venezuela, en este caso a la aerolínea estatal Conviasa, al considerar que se utiliza para transportar por el mundo a los funcionarios del régimen para “alimentar el respaldo a sus esfuerzos antidemocráticos”, por lo que se les prohíbe a los estadounidenses las relaciones comerciales con esa compañía.