No le gusta la idea de votar por Bolsonaro y tampoco quiere "elegir de nuevo a Lula", señaló, aludiendo al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, preso tras ser hallado culpable de corrupción. Se dice que Lula manejaría los hilos si Haddad es elegido presidente. El voto en Brasil es obligatorio, pero se puede votar en blanco o votar por alguien que no figura en las boletas. "Si desperdicio mi voto, podría estar eligiendo a Lula de nuevo, y todo el trabajo de la policía federal habrá sido en vano", dijo Simone. La mujer, dueña de un negocio, dice que sabe lo que piensa su hijo y que sus dudas sobre Bolsonaro responden precisamente a sus actitudes hacia los gays. Pero Eike afirma que no quiso hablar de las elecciones con sus padres. "Me siento decepcionado", admitió el joven de 27 años. "Me entristece que, por más que voten en contra del PT, indirectamente están apoyando a alguien que está en contra mío, en contra de lo que soy".

El ambiente está más caldeado en la familia Miranda. Dice que para ella su padrastro "es más padre que mi padre" biológico. Pero tienen profundas divisiones políticas, sobre todo por el apoyo del padrastro a Bolsonaro. Las divisiones en la familia van más allá. Al día siguiente de la primera ronda, ella dejó un grupo de chat familiar porque abundaban los mensajes celebrando la victoria de Bolsonaro. Su hermano Taruma Lomba admite que en las reuniones familiares y en el chat de WhatsApp abundan las tensiones. Pero asegura que los hermanos respetan sus diferencias. Analista de sistemas de información de 32 años que vive en Belo Horizonte, al sudeste, dice que votará por Bolsonaro en la segunda ronda, pero sin demasiada convicción. "Por más que se haya creado este clima horrible en Brasil, de división, al menos hemos despertado y vemos lo que está pasando", manifestó.