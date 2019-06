Una visita de la familia de Barack Obama a George Clooney en su mansión de Italia ha desatado no solo la actividad frenética de los paparazzi italianos. También ha llegado al mundo mucho menos chic de la política estadounidense. Es que Obama podría haberle ofrecido al famoso actor, un afiliado demócrata de larga data, que presente su candidatura en las primarias del partido. Por ahora es mera especulación, dado que no se conoció ni una coma de lo que hablaron ambos hombres, amigos desde hace años, en la villa de Clooney en la ciudad italiana de Como, sobre el lago homónimo. Pero antecedentes y fechas refuerzan la especulación: el Partido Demócrata está en plena preparación, dos docenas de cancidatos se han anotado pero ninguno parece apto para vencer al presidente alojado en la Casa Blanca: Donald Trump. Hasta ahora, este avanza hacia una releeción casi segura en noviembre de 2020. Otro dato avala la hipótesis: Obama no ha salido a respaldar a su ex vice, Joe Biden, ya anotado para competir. Pese a que es casi obligatorio que un ex presidente estadounidense "endose" a su vice, Obama no lo ha hecho.

El hecho es que el fin de semana de verano en Como pudo verse a Obama y Clooney de saco pero sin corbata, paseando por el lago en una de las varias lanchas que posee el actor. Este vive en Como desde hace ya 15 años con su esposa, la famosa abogada británica Amal, mientras al ex presidente lo acompañaba la suya, Michelle, así como sus hijas. Según cronistas italianos que cubrieron la visita , durante el paseo acuático que los llevó por las villas y hoteles a la orilla del lago, Obama se mostró enamorado del famoso paisaje de Como. "Es tan mágico que te deja sin aliento", habría dicho el estadounidense de Chicago.

Los dos matrimonios compartieron tres días. La despedida fue muy del estilo de Clooney: fuegos artificiales "orgánicos", mientras las dos parejas cenaban en un jardín maravilloso. El ex presidente fue acompañado el fin de semana por su esposa, sus hijas, su hermana, su cuñado y su sobrino.

Amal Alamuddin Clooney charló seguramene con Michelle Obama de causas legales: ambas son abogadas de fama internacional. Por lo demás, fue un fin de semana de absoluto descanso, sin reuniones con amigos de la zona, sin compras, sólo una piscina, un poco de jazz y charlas en el jardín.

Pero "What else?", ¿qué más?, como dice Clooney en la famosa publicidad de una marca de café. No ha habido apoyo público a las ambiciones políticas del actor. Del otro lado del Atlántico, llegaron las provaciones de Trump. "Me parece vergonzoso que Obama aún no haya dado su apoyo a su ex vice Joe Biden", disparó el presidente Trump desde Washington. Efectivamente, Obama no ha dado el "endorsement" de rigor a su ex vice, que se ha anotado desde temprano en la agotadora carrera de las primarias demócratas. Obama, impermeable, se atiene a la regla del silencio que ha adoptado desde que en enero de 2017 abandonó la Casa Blanca en las manos de Trump. Este lo ataca por todos los flancos: los migrantes, el Nafta, Irán, el calentamiento global, los impuestos, los jueces, el aborto, el "Obamacare". Pero el ex presidente mantiene el silencio. Es así muy improbable que a partir de un fin de semana entre viejos amigos surja algo más que una oportunidad para las fotos de los paparazzi, bastante malas y distantes, por lo demás.

Pero más de un demócrata agradecería que en unos días o semanas, el episodio de jet set en Como se transforme en la candidatura de Clooney. Para un Partido Demócrata que pese al boom de inscriptos como candidatos, no podría competir con Trump, sería una novedad bienvenida e inesperada. Como lo fue Trump para el Partido Republicano, cuando todos en EEUU daban por descontada una victoria de Hillary Clinton.

De acuerdo a la biografía no autorizada "George Clooney: una ambición secreta", escrita por Maelle Brun y Amelle Zaid, el actor intentaría iniciar su campaña después de las elecciones de mitad de mandato, que se hicieron en noviembre pasado. Clooney siempre se mostró activo en política. Fue uno de los artistas que más hizo para que Barack Obama llegara por primera vez a la presidencia en 2008 y volviera a ganar un segundo mandato. El libro señala que el casamiento de Clooney con Amal Alamuddin, una famosa abogada internacional, fue pensado para instalarse en los ámbitos necesarios para construir política. Clooney fue designado "Mensajero de la Paz" de Naciones Unidas hace 10 años, milita en el Partido Demócrata, y tuvo una activa participación en contra de la guerra de Irak, inclusive con la producción de algunas películas y documentales.

glamour. Obama y Clooney, de paseo por las aguas del Lago de Como.