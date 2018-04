Venezuela: un candidato opositor gana en los sondeos

El candidato opositor Henri Falcón aventaja por siete puntos al mandatario Nicolás Maduro, de cara a las presidenciales venezolanas del 20 de mayo, según una encuesta de la firma Datanálisis.

Al preguntar por quién votarán en los comicios a quienes están "muy seguros" de participar, Falcón obtiene 41,4 por ciento de apoyos, mientras que Maduro alcanza 34,3 por ciento, según el sondeo divulgado por el equipo de campaña del ex gobernador opositor. Falcón fue el único opositor en presentarse, dado que el resto consideró que el régimen chavista no da garantías mínimas de transparencia ni competitividad. Sus candidatos más populares están todos inhabilitados, presos o exiliados. Falcón, un ex chavista, rompió con la coalición opositora y se inscribió. Según el estudio, la gestión de Maduro —quien busca reelegirse hasta 2025— es considerada "muy mala" o "mala" por 66 por ciento de los entrevistados, mientras que otro 9,1 por ciento la califica de "regular a mala". Los que creen que la gestión del mandatario es "muy buena" o "buena" suman 10,9 por ciento de los consultados y 11,4 por ciento la considera "regular hacia buena".

Numerosos países de América y la Unión Europea en bloque coinciden con la oposición y adelantaron que, bajo las condiciones actuales, desconocerán los resultados. El estudio de Datanálisis se realizó entre el 19 y el 29 de marzo en todo el país interrogando a 800 personas. Su error máximo es de 3,39 puntos porcentuales y su nivel de confianza es de 95 por ciento.