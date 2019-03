Tras una noche de choques entre manifestantes y los cuerpos de seguridad en pleno apagón nacional, que ayer sumaba más de 75 horas, Caracas amaneció ayer con restos quemados de improvisadas barricadas en las principales avenidas. Los muertos en los hospitales por falta de electricidad serían centenares, incluidos al menos 80 neonatos sólo en la ciudad de Maracaibo, según periodistas independientes.

Anoche, y luego de un breve período de reposición de la energía en algunos sectores, Caracas volvía a la oscuridad total por cuarta noche consecutiva. Igual o peor era la situación en el resto del país, donde ni siquiera se podía esperar una reposición momentánea. El apagón, que no tiene precedentes pese a ser Venezuela un país habituado a los cortes de luz, ha echado nafta al fuego del descontento social con el régimen de Nicolás Maduro, que es considerado ilegítimo por gran parte de los países de América y Europa. El chavismo acusa a una presunta "conspiración eléctrica", pero los técnicos descartan esa hipótesis (ver aparte). El sistema eléctrico nacional, como el resto de los servicios públicos, no recibe inversiones relevantes desde que la crisis económica se agudizó.

Venezuela enfrenta desde la tarde del jueves al peor apagón de su historia. Maduro lo atribuye a "ataques eléctricos, cibernéticos y electromagnéticos", supuestamente orquestados por Estados Unidos y la "ultraderecha", que es como llama a toda la oposición. Pero estas denuncias, amplificadas por el dominio absoluto de los medios masivos de comunicación que tiene el gobierno, no hacen mella en la población, salvo las minorías de militantes.

El apagón afectó el complejo hidroeléctrico de El Guri, que genera más del 60 por ciento de la electricidad que consume el país. Maduro denunció que se trató de un "ataque" que busca bloquear la recuperación de la energía en todo el país para desestabilizar su gobierno y justificar su derrocamiento. Los técnicos señalan que es absurda la hipótesis de Maduro (ver aparte).

Prácticamente todos los hospitales del país han atendido con generadores, pero muchos han tenido que operar sin luz, porque esos equipos dejaron de funcionar o simplemente no se encendieron. El gobierno no ha informado sobre el impacto de los apagones en los hospitales. La oposición señala que no se permite trabajar a los periodistas que llegan a los hospitales.

Muertes en Maracaibo

En Twitter, Gustavo Ocando Alex, periodista free lance para BBC y premio SIP 2018, reseñó que "al menos 80 pacientes neonatales han fallecido en la Emergencia del Hospital Universitario de Maracaibo, Zulia, desde el apagón del jueves 7 de marzo hasta la madrugada del domingo 10." Agregó que "también han fallecido 160 adultos mayores y 56 pacientes entre edades adolescentes y jóvenes que han llegado a la Emergencia del Universitario desde el apagón del jueves, según el recuento hecho por el personal médico de guardia. 'No tenemos máquinas de oxígeno operativas con que ayudarlos. No podemos ni siquiera hacerles exámenes de orina o sangre a ningún paciente", apuntan fuentes médicas del Universitario de Maracaibo", reseñó el periodista. Es decir que sólo en Maracaibo habría 296 fallecimientos desde el inicio del apagón. "No significa que murieron en modo directo por falta de electricidad", aclara el informador, pero sí "fallecieron por mengua, porque los médicos de guardia no tenían las herramientas necesarias para atenderles apropiadamente sin servicio eléctrico". Otro caso muy crítico es el de los que necesitan hacerse diálisis.

A buscar comida y agua

En este marco, los pobladores de Caracas intentan abastecerse de agua y alimentos realizando largos recorridos por la ciudad, esperanzados en conseguir algún comercio abierto. Los pocos portales de Internet aún activos dan consejos sobre cómo cuidar los alimentos frescos ante la falta de refrigeración. "Salí apenas me dijeron que llegó la luz esta mañana en el este (de Caracas), a ver si podía comprar agua, comida; pero llevo dos horas dando vueltas y la mayoría (de los comercios) no abrieron y los pocos que abrieron solo aceptan efectivo o dólares, que no tengo", narró Alexis Reynoso, un obrero de 46 años, resaltando que los bancos sólo permiten retiros menores a 1.000 bolívares, cuando un galón de agua (3,8 litros) cuesta más de 10.000 bolívares. Los "posnet" para tarjetas de débito y de crédito no funcionan por el apagón y muchos puestos ambulantes sólo trabajan con pago electrónico, no aceptan el efectivo por efecto de la hiperinflación (del orden de 10 millones por ciento para este año, según estimaciones del FMI).

enojados. Caraqueños en un piquete improvisado en las desiertas avenidas de la capital, vacía y silenciosa.