Venezuela: la oposición hace una consulta popular contra Maduro

A diferencia de hace casi dos años, cuando su presencia en cualquier esquina generaba grandes movilizaciones, ahora Guaidó puede darse por satisfecho si algunas decenas de opositores lo reciben con afecto y lo animan a seguir en su esfuerzo por desalojar a Maduro del poder, señala una crónica de la agencia Associated Press. Es que las promesas de Guaidó, proclamado "presidente interino" por el Congreso y reconocido como tal por más de 50 naciones, no se han cumplido y su figura se ha desgastado, mientras el país se sigue hundiendo en una crisis económica y social que no parece tener fondo.