Venezuela: diálogo entre las partes a través de Noruega

El presidente interino de Venezuela designado por el Parlamento, Juan Guaidó, confirmó que emisarios del chavismo y la oposición entablaron conversaciones con diplomáticos de Noruega, en la primera reunión del Grupo de Contacto que lidera la Unión Europea (UE) sobre la crisis del país caribeño.

“Sí, hay unos enviados a Noruega; ahora, también lo he dicho hasta el cansancio que no nos vamos a prestar a una negociación falsa”, afirmó el mandatario encargado tras asistir al congreso de la coalición Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL). Guaidó advirtió que “no hay ningún tipo de negociación”, sino conversaciones como respuesta a una convocatoria de Noruega, cuyo “esfuerzo” por “una mediación” lleva “meses” y es “una inciativa más de un país que quiere colaborar”. Estas reticencias de Guaidó tienen un motivo: el enorme rechazo a entablar negociaciones con el poder chavista que existe en las bases de la oposición. La constante represión, los muertos y cientos de presos políticos hacen muy difícil la idea de sentarse a negociar con el chavismo.

La existencia de esas conversaciones, confirmada por fuentes políticas venezolanas, fue ratificada por la televisora estatal noruega NRK. NRK reportó que los contactos se iniciaron semanas atrás en Cuba y ya se mantuvieron varias reuniones en un lugar secreto de Oslo con la mediación de la cancillería noruega.

En un discurso transmitido por la cadena oficial de radio y televisión, el presidente chavista, Nicolás Maduro, no admitió esas conversaciones pero llamó a un “gran diálogo nacional” y reconoció que su ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, estaba cumpliendo una “misión muy importante” fuera de Venezuela. Rodríguez y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, son los delegados del chavismo en Oslo, mientras los de la oposición son el ex diputado Gerardo Blyde y el ex ministro Fernando Martínez Mottola.

Asimismo, Guaidó anunció el primer encuentro con el Grupo de Contacto, cuya primera misión llegó el miércoles a Caracas. “Hoy tendremos reunión con el GIC (Grupo de Contacto); reiteramos que cualquier iniciativa de mediación debe pasar por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres”, escribió el presidente interino en Twitter.

“Estamos trabajando en todas las opciones para ponerle fin a la dictadura y estamos avanzando con cada una de ellas: mediación de países que se aproximen a una solución en Venezuela, cooperación internacional y actuación constitucional con nuestras fuerzas armadas”, agregó.

Se debe recordar que los países del Grupo de Contacto reconocen a Guaidó como presidente interino legítimo y desconocen a Maduro. El GIC cobró mayor importancia tras el frustrado intento de alzamiento cívico-militar del 30 de abril pasado contra Maduro. Luego del episodio el chavismo aumentó la represión, incluso con la detención -claramente inconstitucional- del primer vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano, y el retiro de los fueros a una docena de diputados.

En tanto, Estados Unidos detuvo a los últimos cuatro chavistas que habían invadido la embajada de Venezuela en Washington para impedir el ingreso de los diplomáticos designados por Guaidó. El representante del gobierno interino ante Estados Unidos es Carlos Vecchio, y ante la OEA, Gustavo Tarre. Ambos ocuparán ahora sus despachos liberados.