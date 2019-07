Venezuela: conmoción por la muerte de un oficial que fue detenido

La muerte del capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo, que se encontraba detenido en una cárcel militar por su supuesto vínculo con un complot contra el presidente Nicolás Maduro, causó conmoción en Venezuela y América latina.

Acosta Arévalo llegó tan lesionado a un audiencia judicial el pasado viernes que el juez militar ordenó su internación. Murió poco después. Al ser detenido el pasado 21 de junio, el capitán estaba en perfecto estado de salud. Fue arrestado por la inteligencia militar, que lo habría sometido a torturas durante días.

"Tanto lo torturaron que lo mataron. El régimen lo mató, dejaron huérfanos a mis hijos", denunció su esposa junto a organismos de derechos humanos. El capitán Acosta Arévalo fue detenido durante las recientes redadas contra oficiales de las Fuerzas Armadas. Arévalo fue llevado en silla de ruedas a declarar ante un juez militar, pero estaba tan golpeado que no comprendía lo que se le preguntaba ni podía articular palabra. Apenas atinó a pedir auxilio a su abogado defensor. Luego fue llevado al hospital militar, donde murió más tarde. Alonso Medina Roa, miembro del equipo de defensa del militar, indicó que su cliente no podía sostenerse en pie y que tenía el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados. Aún no se había ordenado la autopsia y el cadáver permanecía en la morgue de los militares.

El sábado a la noche, el gobierno emitió un comunicado. "Ante los hechos que resultaron en el fallecimiento de Rafael Acosta Arévalo, imputado por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración, durante el acto de presentación frente al tribunal competente, el presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Fiscal General una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso", se indicó. Toda una señal de la repercusión del caso, dado que en otros episodios similares el régimen se ha mantenido en silencio.

El presidente colombiano Iván Duque dijo que la muerte "fue provocada por torturas por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. El mundo debe ponerle fin a esa dictadura". Kimberly Breier, la principal diplomática de Estados Unidos para América, dijo en Venezuela "nadie está a salvo mientras la dictadura criminal continúe en Miraflores (el palacio presidencial) y los servicios de seguridad actúen con impunidad".

Capitán Rafael Acosta Arévalo.