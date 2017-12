Venezuela: avance del diálogo entre oposicióny gobierno

El gobierno y la oposición de Venezuela acordaron continuar el 11 y 12 de enero las negociaciones en Santo Domingo para intentar una salida política a la grave crisis del país petrolero.

Tras ocho horas de reuniones en la cancillería dominicana, las partes pactaron una tercera ronda de diálogo. El primer día se darán cita dos comisiones de trabajo y el siguiente las delegaciones se reencontrarán con presencia de los cancilleres de los países garantes. "Se ha avanzado notablemente, son seis grandes temas que estamos discutiendo. No podemos anunciar ninguno de los avances que hemos tenido porque es un conjunto, un paquete; mientras no se llegue a acuerdos en todos, no podemos anunciar", señaló el presidente dominicano, Danilo Medina.

El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, aseguró que se ha "avanzado mucho" y que las partes están dispuestas a mantenerse en el diálogo para construir un "acuerdo de convivencia democrática". Luis Florido, negociador de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), manifestó que el "clima de la reunión" fue positivo y que hay progresos en algunos acuerdos.

No obstante, el chavista Rodríguez rechazó la oferta de Estados Unidos de remover las sanciones contra Nicolás Maduro si este da pasos para "restaurar la democracia y el orden constitucional". Los delegados de Maduro han reiterado su mayor exigencia: no firmarán ningún acuerdo ni habrá elecciones presidenciales en 2018 si Washington no levanta las sanciones contra Caracas. Esa advertencia choca contra la principal demanda de la MUD para que haya comicios transparentes.