Venezuela: 17 naciones americanas y 28 europeas no reconocieron las elecciones

Así las cosas, han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que “se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de derecho en Venezuela”. En este sentido, han hecho un llamamiento a todos los actores políticos del país, independientemente de “las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos”. El objetivo de dicho proceso, han subrayado, debe ser “encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”.

La declaración la firman Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

Entre las ausencias figuran Argentina y Bolivia, cuyos presidentes Alberto Fernández y Luis Arce, son aliados o afines a Maduro. Tampoco la firman México y Uruguay. Ambos países se reservan con vistas a poder ejercer llegado el caso un papel de interlocución.

Declaración de Uruguay

No obstante, en un comunicado de su Ministerio de Exteriores, Uruguay sostuvo que el “acto electoral” del domingo no se llevó a cabo “en conformidad con los principios y valores democráticos, al carecer de garantías mínimas de transparencia para que la voluntad del pueblo venezolano en su conjunto se vea fielmente reflejada en las urnas”. Para el Uruguay del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, “la preparación y desarrollo de estos comicios se apartó de los estándares internacionales”, entre otras cosas “por no regir actualmente en Venezuela el Estado de derecho y la separación de poderes.“Uruguay reitera la necesidad de que Gobierno y oposición encaren un proceso de diálogo amplio, con participación de todos los actores y acompañamiento de la comunidad internacional, orientado a lograr una salida pacífica a la grave crisis política, económica y humanitaria que afecta al país, en especial a los sectores más vulnerables de su población”, ha remachado la Cancillería.

La Unión Europea

Los 27 países de la Unión Europea se pronunciaron de manera casi idéntica al Grupo de Lima. Ante la constatación del previsible resultado electoral, la UE declaró que los del domingo no fueron unos comicios “libres, justos ni democráticos” y el escrutinio “no representa la voluntad del pueblo venezolano”, según aseguró este lunes Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior de la UE.

“Ya lo dijimos desde el principio, no cumplen con todos los requisitos democráticos”, aseveró el jefe de la diplomacia europea cuando se disponía a reunirse con los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la UE. Durante la cita en Bruselas, la última del año y la primera presencial desde hace semanas, los líderes europeos han decidido por unanimidad no reconocer el resultado electoral venezolano y han adoptado un comunicado conjunto en el que se enfatiza que Venezuela necesita “una solución política” y pide a Caracas que se permita el envío de ayuda humanitaria al país.

La “falta de respeto por el pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten a la UE reconocer este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente”, afirma el comunicado de los 27 ministros de Exteriores europeos. La UE, ha recalcado Borrell en una rueda de prensa, “llama a los líderes [de Venezuela] a priorizar el interés del pueblo venezolano y a que comience pronto un proceso de transición”. Y ha concluido fijando una clara posición: Bruselas “está preparada para apoyar ese proceso”.

A la postura sincronizada de las 27 capitales europeas se sumó el Reino Unido, que tampoco reconoce el resultado de unas elecciones que califica de “ilegítimas”. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, dijo que Londres sigue reconociendo “a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015” y a Juan Guaidó como “el presidente interino constitucional” de Venezuela.