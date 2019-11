Vacío de poder: la Constitución no prevé la situación

La renuncia del presidente boliviano Evo Morales ayer por la tarde, luego de varias semanas de agitación social y denuncias de fraude en los comicios del 20 de octubre, deja un vacío sobre quién debe tomar el mandato, debido a que todos los posibles sucesores también dimitieron, según señala un análisis de la agencia de noticias AP enviado ayer desde La Paz.

El artículo 169 de la Constitución señala que en caso de "impedimento o ausencia definitiva", el presidente será reemplazado por el vicepresidente, y a falta de éste por el presidente del Senado o el presidente de los diputados, los que deberán llamar a elecciones "en un plazo máximo de 90 días" o tres meses.

Pero junto a Morales también renunció su vicepresidente, lvaro García, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Más temprano lo había hecho el presidente de los diputados, Víctor Borda. Todos de las filas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

La renuncia de Morales y García debe ser leída y aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo. Hasta ayer en la noche no se conocía de una convocatoria a sesión para hoy.

La Constitución no prevé una situación como la que vive el país actualmente, pero hay el antecedente histórico de 2005, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema asumió el mando tras una crisis social y política muy similar a la actual.

Algunos expertos dicen que mientras la Asamblea Legislativa elije a un sucesor, Morales debe seguir al frente del gobierno con los ministros que quedan.

Luis Fernando Camacho, líder de las protestas cívicas que asediaron a Morales durante casi 19 días, dijo que se debería convocar a una junta de notables para presidir el país y llamar a nuevos comicios. Aunque esa salida no es constitucional, hay voces en la calle que respaldan la propuesta.

El ex presidente Carlos Mesa, segundo en los cómputos por la alianza de centro Comunidad Ciudadana (CC), dijo domingo que no se debe "vulnerar la Constitución para no regalarle la excusa a Evo Morales de que fue víctima de un golpe de Estado".

"Hay que ir por la salida constitucional y la Asamblea debe elegir al sucesor", dijo.

Desde que estalló el conflicto, Morales había denunciado que estaba en marcha un golpe de Estado y acusó a Mesa y Camacho de confabular para derrocarlo. El domingo dijo que se consumó el golpe.

Según Mesa, será la Asamblea Legislativa la que decida a un sucesor. "Siempre hay la posibilidad de que la Asamblea elija de una manera clara a un presidente o presidenta del Senado o de diputados que pueda hacerse cargo" y llamar a elecciones. El analista y profesor universitario Jorge Dulón dijo a la Associated Press que si no se da la sucesión según la carta magna, existe la posibilidad de que se elija a una "junta de notables" para que dirija el país.

Planteo de Argentina

El Gobierno argentino pidió la realización de "nuevas elecciones" en Bolivia ante la "inestabilidad política" que motivó la renuncia del presidente Evo Morales y bregó por que los próximos comicios den a "conocer sin distorsiones de ningún tipo la verdadera voz y voluntad del pueblo boliviano".

"Ante la inestabilidad política vivida por Bolivia tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, el Gobierno argentino toma nota del informe preliminar de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya auditoría confirma las denuncias de irregularidades del proceso de escrutinio y recomienda la realización de nuevas elecciones", sostuvo la Cancillería en un comunicado. Indicó que el gobierno de Mauricio Macri considera "ineludible la decisión del Gobierno boliviano de convocar nuevas elecciones y, para ello, renovar con transparencia la integración del Tribunal Electoral. Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos solicitaron desde un principio que se investigaran las anomalías denunciadas el mismo 20 de octubre, y apoyó la auditoría de la OEA cuyo informe preliminar se conoció hoy", añadió el texto de la cartera de Jorge Faurie.

En 2005, el presidente de la Corte tomó el mando ante la renuncia del entonces presidente interino Carlos Mesa