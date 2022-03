Uruguay: el gobierno se imponía por leve margen en el referéndum

El "No" a derogar parte de la norma predominó por leve margen sobre la opción contraria, que impulsó el Frente Amplio

El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ganó el referéndum convocado por la oposición de izquierda contra una ley de amplios alcances que promulgó el año pasado . Sobre el 99,65% del voto escrutado, el "No" a la derogación parcial de la ley, impulsado por los partidos Nacional, Colorado y otros aliados de l presidente Pou, logró 51,15 % de los votos contra el 48,84% de la opción opuesta, planteada por el Frente Grande y sus aliados. Lacalle dijo que el referéndum es "una etapa superada" y la ley "queda firme"

Antes, cuando ya era noche del domingo, los militantes del "No" comenzaron a celebrar en el centro de Montevideo. Pero a la misma hora los partidarios del "Sí" también se reunían y advertían: "No pueden decir que ganó el No". Esta incertidumbre se mantuvo hasta muy tarde, dado que el escrutinio se ralentizó en su último tramo y una diferencia de apenas 1% separaba a ambas propuestas.