Una tercera presidencia de Lula que no podrá igualar a las dos primeras

No existe más la fuerte demanda global de materias primas, vital para sus dos gobiernos. A la vez, preocupa el extremismo bolsonarista

El presidente Lula da Silva asumió en Brasilia el cargo por tercera vez. Es la culminación de un resurgimiento político que emociona a sus partidarios y enoja a sus rivales en una nación fuertemente polarizada, señala la Associated Press. Pero es muy improbable que Lula recupere la popularidad de la que disfrutó en sus dos primeras presidencias y que pueda ofrecer el bienestar que dio a las clases populares. El auge mundial de las materias primas motorizó a Brasil en la primera década del siglo. Hoy no existe más, o no en aquella magnitud.