Una potencia con unas 80 bombas atómicas

¿Cuántas armas nucleares tiene Israel, que no reconoce oficialmente tenerlas? Según un informe de la revista National Interest, aunque "todo el mundo" cree que los israelíes poseen un considerable arsenal nuclear, nadie sabe realmente qué tan grande es, pero debería oscilar en torno a ochenta armas.

En 2008, el ex presidente Jimmy Carter estimó que Israel probablemente tenía un "mínimo de 150 armas" en existencia listas para ser utilizadas si las circunstancias más extremas lo justificaban. Seis años después, el ex presidente revisó esa estimación y puso la cifra en el rango de 300, lo que según los cálculos de Carter significaría que Israel duplicaría su arsenal a partir del período 2008-2014. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo en Naciones Unidas en el punto álgido de las negociaciones nucleares que Israel está "sentado sobre 400 ojivas nucleares". Pero el reconocido Boletín de Científicos Atómicos cree que estas cifras son demasiado grandes y poco realistas, dado que las armas de Israel están diseñadas con fines de disuasión y no para su uso real. Una cifra mejor, escribe ese grupo de científicos, es "sesenta y cinco a ochenta y cinco ojivas", según se cita en un estudio de Rand Corporation.

Se cree que Israel posee armas atómicas en misiles de crucero que carga en sus submarinos. También tendría bombas nucleares para su potente fuerza aérea. Pero nada de esto está confirmado. Israel considera a Irán como su mayor amenaza, muy por delante de las naciones árabes.

Un satélite detectó el inconfundible patrón de una explosión nuclear en una remota isla

al sur de Sudáfrica