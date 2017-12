Una nueva denuncia de Odebrecht llegó a Lima

La declaración del empresario brasileño Marcelo Odebrecht que supuestamente compromete al ex mandatario peruano Alan García y a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori ya llegó a Lima, según confirmó la Fiscalía. "Se tramitará la inmediata transcripción y posterior traducción. La declaración llega en formato de audio y video", señaló la Fiscalía en Twitter. Lo confesión de Odebrecht (ex CEO de la constructora) llegó el viernes desde Brasil, donde fue interrogado en noviembre por fiscales peruanos, y está bajo la custodia de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía.

Según el diario El Comercio y el portal de investigación "IDL-Reporteros", que consultaron a participantes en la diligencia de noviembre, Odebrecht confirmó que aportó a la campaña presidencial de Fujimori en 2011 y que las iniciales "AG" que aparecen en sus agendas en relación a obras hacen referencia a García.

El empresario, quien confiesa a cambio de beneficios, dijo, según las versiones, que los detalles de los nexos con Fujimori y García los maneja el también preso Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, para quien la Fiscalía solicitó su "colaboración eficaz" en las investigaciones.

García acusó a Odebrecht de mentiroso y afirmó que sus iniciales son "AGP" (la P por su segundo apellido: Pérez).

Fujimori y García son investigados por la Fiscalía por presuntos delitos derivados de la supuesta relación con Odebrecht, escándalo que además tiene en prisión provisional al ex presidente Ollanta Humala y como prófugo al también ex mandatario Alejandro Toledo.

La ex candidata, que niega haber recibido aportes brasileños, enfrenta en varios planos la pesquisa, lo que incluye un proceso para destituir vía Congreso, donde su partido tiene mayoría, al fiscal general, Pablo Sánchez.