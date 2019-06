Una discusión en la casa de Boris Johnson llega a la prensa

La policía de Londres acudió de madrugada a la casa del aspirante a suceder a Theresa May y ex alcalde de Londres Boris Johnson y su pareja, Carry Symonds, luego de que un vecino hiciera la denuncia, tras escuchar gritos en medio de una fuerte discusión, informó el diario británico The Guardian.

El diario de izquierda, un fuerte crítico de Johnson, reveló que un vecino llamó a la policía y grabó la discusión presuntamente entre Symonds, una ex jefa de prensa del Partido Conservador, y Johnson: "Andate de acá" y "Salí de mi departamento" grita la mujer.

Significativamente, el escándalo se conoce en medio de la competencia en el Partido Conservador por liderar la formación y el gobierno, para la que Johnson se perfila como el gran favorito luego de que sus grandes adversarios fueran eliminados en distintas votaciones. Mientras Johnson se prepara para vencer al único rival que le queda para llegar a Downing Street, el canciller Jeremy Hunt, el escándalo con su pareja dominó ayer las noticias en el Reino Unido.

Otros medios, sin embargo, salieron a defender a Johnson después de que el vecino hiciera llegar una grabación que hizo a The Guardian. Allison Pearson, del Daily Telegraph, preguntó qué derecho tenían de escuchar una conversación privada de una pareja, como la que publicó The Guardian.