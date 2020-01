En tiempos de lectura veloz, acá va un "punteo" sobre lo ocurrido en estos días en Irak-Irán. Son señalamientos básicos pero posiblemente útiles como puntos de referencia para interpretar lo que está pasando.

Primero: Trump confía en su instinto de hombre de negocios que sabe cuándo golpear y luego cuándo negociar. Ha usado esta herramienta con éxito, por ejemplo para resideñar por completo el antiguo tratado de libre comercio de Norteamérica. Claro que ese es un terreno asimilable al mundo de los negocios, a diferencia del conflicto bélico y geopolítico en el Golfo.

Sus declaraciones posteriores al ataque, sobre que no quiere un cambio de régimen en Irán, indican que de nuevo recurre a esta técnica de golpear y negociar. Trump hizo campaña contra las "guerras sin fin" en Medio Oriente en la que sus predecesores metieron a la nación con un enorme costo económico y miles de vidas de soldados perdidas, sin ninguna ventaja estratégica perdubable (Irak está bajo la órbita de Irán desde hace años). Así que no se meterá en una guerra a toda escala con Irán, que dejaría hechas una miniatura las de Irak y Afganistán. Pero esto con Trump no puede asegurarse. Es un temperamento volcánico, que confía en sus impulsos.

Segundo punto: en los años de la invasión de Irak y en Afganistán, Irán floreció y aumentó su status de potencia regional visiblemente. Se apalancó en la reacción del mundo islámico a esas invasiones de EEUU y sus aliados. Es, como se dijo, desde hace mucho el poder más influyente en Irak. La torpeza y miopía de la invasión de 2003 de Bush y sus "neocons" queda nuevamente en evidencia ahora. Casi 5.000 vidas propias y 200 mil iraquíes, una destrucción casi todal del país y un gasto de alrededor de 1,5 billones de dólares (sic): todo eso, para dejar al país en manos del peor enemigo. Debe haber pocos casos similares de imbecilidad estratégica. Bush, Rumsfeld y Cheney se merecen la pena máxima.

Tercer punto: ni Irán ni EEUU quieren en este momento una guerra a gran escala. Trump iría contra su doctrina de salir de la región; Irán está en horas bajas por efecto de las sanciones y el descontento popular por la crisis económica y la reacción reciente masiva y persistente contra la influencia de Irán. Las marchas en el centro de Bagdad duraron hasta los días previos a la muerte de Soleimani. Lo más probable es que sus represalias sean como las acciones que se vieron este año en el Golfo: ataques contra petroleros y refinerías de las monarquías árabes sin reconocer la autoría.

Por último, en un plano global, EEUU sigue estancado en Medio Oriente, sin poder enfocarse en Asia oriental, en Extremo Oriente, o sea, en China. El "pit bull" de Beijing, Norcorea, le recuerda que allí está la gran partida a jugarse durante las próximas décadas y no ya en Medio Oriente: este es un escenario secundario aunque muy importante, como lo son Europa y su contraparte Rusia. Son potencias medias, con conflictos de gravitación, pero no llegan al nivel de las dos superpotencias en la cuenca del Pacífico. Putin está feliz de jugar de nuevo en el tablero de Medio Oriente. Para EEUU es una tara que lo enreda en esa región y le impide concentrarse en China, como ordenaba un documento de directivas estratégicas de Obama publicado en enero de 2012. En Pekín deben celebrar en secreto estas "tormentas del desierto" que mantienen al gigante americano envuelto en conflictos más propios de la post Guerra Fría que del nuevo desafío en el Pacífico entre las dos superpotencias.