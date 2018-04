Un tribunal en el exilio juzgará a Maduro

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral) de Venezuela aprobó ayer que el llamado "Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio" procese al presidente Nicolás Maduro por supuesta corrupción relacionada con la constructora brasileña Odebrecht. La resolución destaca que ese proceso estará a cargo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y los magistrados del TSJ designados y juramentados por la AN. Ortega Díaz fue destituida en agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas y autodeclarada plenipotenciaria. Los 33 jueces del TSJ designados por la AN no pudieron asumir sus cargos y, ante la amenaza de Maduro de encarcelarlos —lo que ocurrió con cinco de ellos—, la mayoría se fue de Venezuela. Posteriormente, varios de esos jueces constituyeron lo que denominaron el "TSJ en el exilio", que suele sesionar en la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.