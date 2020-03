Un secretario de Bolsonaro que estuvo con Trump dio positivo al test de Covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, apareció con un barbijo en la transmisión en vivo que todos los jueves hace por Facebook, y confirmó que se hizo el análisis para determinar si contrajo coronavirus. El resultado estará listo hoy. Bolsonaro explicó que usa la mascarilla porque su secretario de Comunicación, Fabio Wajngarten, contrajo coronavirus durante el viaje que realizó entre el viernes y martes pasados a Miami con la comitiva presidencial, en la cual hubo una cena con el presidente Donald Trump y su vice, Mike Pence.

"Todos los que estábamos en el vuelo de vuelta hicimos los exámenes, que estarán en las próximas horas", afirmó Bolsonaro. La Casa Blanca informó que Trump no planea realizarse la prueba para detectar el virus y tampoco ponerse bajo cuarentena voluntaria. De acuerdo con un comunicado de la presidencia brasileña el jueves, los resultados de las pruebas realizadas a Fábio Wajngarten, director de comunicaciones del presidente Jair Bolsonaro, dieron positivo a Covid-19. La presidencia brasileña indicó que está adoptando medidas preventivas para garantizar la salud de Bolsonaro. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo en un comunicado que "se están evaluando las exposiciones del caso, que dictarán los próximos pasos''. "Tanto el presidente como el vicepresidente casi no tuvieron interacciones con el individuo que dio positivo y él no requiere que lo evalúen en este momento'', agregó la vocera.

Wajngarten publicó una foto posando junto a Trump. Un video del evento también lo mostró de pie justo detrás de ambos presidentes. Posteriormente, Bolsonaro y Wajngarten asistieron a una fiesta de cumpleaños de Kimberly Guilfoyle, pareja de Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente. En la reunión también estuvieron la hija de Trump, Ivanka, y el esposo de ella, Jared Kushner; el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani; el canciller brasileño Ernesto Araujo, y Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, entre otros. El senador de Florida, Rick Scott, quien se reunió con Bolsonaro en Miami, dijo en un comunicado que se pondrá en cuarentena, aunque considera que su riesgo personal es bajo.