Un general venezolano se rebela y reconoce a Guaidó como presidente

Horas antes de que miles de venezolanos marcharan a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, un general de división venezolano anunció ayer su respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y aseguró que el 90 por ciento de los militares no apoyan al líder chavista. "Hoy (por ayer), con orgullo patriótico y democrático les informo que desconozco la autoridad írrita y dictatorial del señor Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual dignamente me pongo a sus órdenes", afirmó general de división venezolano Francisco Estéban Yánez Rodríguez a través de un video publicado en Twitter.

El general, que se presenta como director de planificación estratégica del alto mando de la Fuerza Aérea venezolana, aseguró además que "el 90 por ciento de las Fuerzas Armadas no apoya a Nicolás Maduro", por lo que "la transición a la democracia es inminente". Yánez reveló que Maduro tiene dos aviones listos todos los días y lo invitó a utilizarlos para salir del país de inmediato. Además, realizó un llamado a participar en las movilizaciones convocadas para ayer en defensa de Guaidó. "A mis compañeros de arma les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela, no repriman más", añadió en el vídeo, según reportó la agencia de noticias Europa Press.

En una carta publicada en su cuenta en Twitter, Yánez ratifica su decisión: "La suerte está echada. Tomé mi decisión! Ya crucé mi Rubicón!. Nuestro pueblo espera que no le demos la espalda; menos aún que lo masacremos o nos matemos nosotros mismos". "No sean tontos útiles" de la "cúpula política", apeló.

En respuesta, el comandante de la Aviación Militar venezolana, el mayor general Pedro Alberto Juliac Lartiguez, sostuvo poco después en Twitter que "no se podía esperar menos del TRAIDOR Francisco Esteban Yánez Rodríguez, sobrino del corrupto general Yánez Méndez que por cierto tiene un expediente en la Contraloría General de las Fuerzas Armadas por corrupto!". Además, Juliac ha destacado que Yánez "no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas".

Decenas de miles de personas, en tanto se concentraron ayer en dos grandes actos en Caracas, uno convocado por la oposición para exigir la renuncia de Maduro y el otro para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. La oposición marchó desde distintos puntos de la capital venezolana para concentrarse en una plaza del este de Caracas. Guaidó, frente a la multitud que lo ovacionaba, destacó que Venezuela sigue sumando apoyo interno, incluido los militares. "¿Ustedes vieron el video del general? Son bienvenidos todos los funcionarios que se pongan del lado de la Constitución", dijo.

Decenas de personas se encaramaron en un cercano edificio en construcción para tratar de ver Guaidó, cuando habló en una tarima adornada con las banderas de los países que integran la Unión Europea. Varios descendientes de inmigrantes tomaron la palabra durante el evento para expresar su rechazó a Maduro, agradecer el apoyo del Parlamento Europeo y pedir a los países europeos el reconocimiento de Guaidó como presidente interino, tal y como ofrecieron otras naciones del Viejo Continente. Las presiones de la comunidad internacional se elevaron en los últimos días, luego que España, Francia, Alemania y Reino Unido lanzaran un ultimátum a Maduro para que convoque a elecciones libres en ocho días —plazo que expira hoy— o de lo contrario reconocerían a Guaidó, como presidente interino.

Guaidó además anunció la creación de una coalición mundial por la ayuda humanitaria en Venezuela. El dirigente dijo que habrá tres puntos de acopio, el primero en Cúcuta (Colombia), otro en Brasil y el otro en una isla del Caribe. Indicó que mañana anunciará cuándo comenzará a llegar la ayuda humanitaria. Maduro niega que exista una situación de emergencia de salud y alimentaria en el país.

La manifestación opositora coincidió con la concentración convocada en el centro de Caracas por el gobierno para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, la cual marcó el inicio de su revolución bolivariana. Varios miles de empleados públicos y seguidores del gobierno, vestidos con las características camisetas rojas, comenzaron a concentrarse en la céntrica avenida Bolívar, entre pancartas en las que aparece una gran fotografía de Chávez y la frase "20 años de victorias populares". Los oficialistas celebraron entre bailes y canciones populares los 20 años de la revolución chavista.

Durante el acto, Maduro propuso adelantar elecciones para la Asamblea Nacional en momentos que busca esquivar a una oposición que cita competencias del Legislativo para desafiar su gobierno y presionarlo para que dimita. El acosado mandatario dijo que dependería de la oficialista Asamblea Constituyente —considerada ilegitima tanto por la oposición como por EEUU y otros países— si aprueba o no la propuesta.

La Constituyente "tiene en su agenda la evaluación constitucional, histórica y política para llamar a un adelanto de elecciones parlamentarias este mismo año", dijo Maduro. La Asamblea Nacional está actualmente en manos de la oposición y se supone que las elecciones no volverán a celebrarse hasta 2020.