Un fallo contra el liderazgo del Congreso opositor

La Sala Constitucional del máximo tribunal de Venezuela estableció que la Asamblea Nacional "no tiene junta directiva válida" y que las juntas directivas que fueron elegidas el pasado 5 de enero en ese cuerpo, y las de los años 2017 y 2018 incurrieron en "usurpación de autoridad, por lo cual todos sus actos son nulos de nulidad absoluta".

Al leer la sentencia, el magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, dijo que la Asamblea Nacional se mantiene en "desacato" de las decisiones del Poder Judicial y sostuvo que el "ejercicio írrito" del poder acarrea "responsabilidad individual con motivo de la violación del texto constitucional".

Los magistrados rechazaron el acuerdo del Congreso que declaró que Maduro está usurpando el cargo al ser electo en unos comicios, los del 20 de enero, que violentaron la Constitución y las leyes, y que fueron desconocidos por la gran mayoría de los países de la región y la Unión Europea.

El juez Mendoza indicó que el referido acuerdo representa un "acto de fuerza" que pretende "derogar el texto constitucional" y los actos de los poderes públicos. "La Asamblea Nacional no puede erigirse en Tribunal Supremo de Justicia", expresó el magistrado, y agregó que Maduro es el "presidente constitucional del Venezuela" y tiene a su cargo la hacienda pública y el manejo de las relaciones internacionales y los contratos de interés nacional.

En la sentencia también se consideraron como "nulos" los recientes acuerdos del Congreso en los que se pide a un grupo de países congelar los activos del Ejecutivo venezolano, se solicita la ayuda humanitaria internacional y se aprueba la promoción de una ley de amnistía para militares y otros funcionarios que ayuden a reestablecer la Constitución. Asimismo, se exhorta a la Fiscalía General a determinar la "responsabilidad penal, civil y administrativa" que corresponda en el caso.

"Aquí está la fuerza de la Asamblea Nacional", desafió el nuevo presidente del Congreso, Juan Guaidó, al mostrar la Constitución, y asegurar ayer que el Legislativo es la "única institución legítima" vigente en Venezuela y elegida por el voto válido sin discusión de los venezolanos. "Los que están al margen de la ley son los que no tienen voto para ejercer ni utilizar los símbolos del poder", dijo Guaidó a la prensa, desde las escaleras del palacio legislativo, al desestimar los anuncios del máximo tribunal.

"Este Parlamento se mantiene en firme con las decisiones tomadas", indicó el dirigente opositor de 35 años al invitar a los venezolanos a salir el 23 de enero a marchar en Caracas y otras ciudades del interior contra el gobierno chavista de Maduro.